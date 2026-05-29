La soledad de los adultos mayores venezolanos acentúa su vulnerabilidad

Este 29 de mayo se celebra el Día del Adulto Mayor en Venezuela. Luis Fernando Cabezas, director general de Convite, declaró en una entrevista para el programa “El Tiempo”, de Unión Radio, que entre 300 000 y 380 000 personas mayores viven solas en el país a raíz de la migración masiva de jóvenes entre 18 y 45 años. Un éxodo de 5 millones de personas que deja vulnerables a muchos abuelos y abuelas en Venezuela.

Convite es una asociación venezolana sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. De acuerdo con Cabezas, Venezuela ha ido reduciendo su tasa de fecundidad en los últimos años y ha incrementado su expectativa de vida. Es decir, en 75 años, se ha reducido a la mitad la fecundidad y ha aumentado en 18 años la expectativa de vida.

“Venezuela está atravesando un proceso importante de envejecimiento poblacional que apenas comienza”, aseguró el director de Convite.

La expectativa de vida incrementa

Los adultos mayores ocupan un mayor peso porcentual en la pirámide poblacional del país. A raíz de la migración de 5 millones de personas, Cabezas estimó como poco probable que haya un incremento en la fecundidad. Una tasa que ha sufrido una caída de 6.5 a 2.1 o 2.2 en los últimos 50 años. Asimismo, la expectativa de vida subió de 55 a 73 años.

La migración no solo ha dejado más abuelos solos en el país, sino que también les suma responsabilidades no deseadas: el cuidado de los nietos. Una carga que demanda esfuerzo físico y mental. Una encuesta de Convite, realizada a 1400 entrevistados en 14 ciudades del país, reveló que el 75 % de los adultos mayores no se siente en la obligación de cuidar de sus nietos, aunque tenga que hacerlo. En muchas ocasiones producto del “chantaje emocional” de sus hijos, aseveró Cabezas.

Mayor estrés y agotamiento

La soledad en la que viven muchos abuelos y abuelas en Venezuela los expone a peligros de seguridad y violencia intrafamiliar. El director de Convite explicó que puede tener repercusiones en la salud emocional de los abuelos, un factor que los impulsa a buscar más compañía y espacios de recreación.

Las remesas enviadas por familiares en el exterior también han disminuido en cantidad y frecuencia. El proceso inflacionario también afecta a los abuelos, pues lo que hace seis años equivalía a 100 dólares y al presupuesto de mes y medio, hoy equivale a 60 dólares. Según Cabezas, esto deriva en que muchos de los adultos mayores se dediquen al comercio informal o a trabajos de seguridad, como la vigilancia, que suponen mayor estrés y agotamiento.

Solos y obligados a mantenerse activos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la vejez activa como una etapa de bienestar, autonomía y participación en las personas que superan los 65 años. En Venezuela, esta vejez activa se ha visto forzada desde 2015 como consecuencia de la crisis económica y humanitaria que ha atravesado el país.

Es común ver a muchos abuelos trabajar como personal de seguridad —vigilantes—, choferes, personal de aseo, atención al público o simplemente dedicarse al comercio informal. Una encuesta de Encovi de 2025 estimó que 1 de cada 7 habitantes en Venezuela es un adulto mayor. El 14,29 % de la población supera los 60 años; de este porcentaje, un tercio se mantiene activo trabajando. Por otro lado, el acceso a la salud para los adultos mayores es precario, no hay un sistema de protección social que responda a situaciones de emergencia. A esto se le suma la deficiencia en los servicios básicos.

Victoria Tirro, investigadora y psicogerontóloga, declaró en un reciente trabajo de Runrun.es que todos los adultos mayores desean sentirse útiles en esta etapa de sus vidas. Sin embargo, en Venezuela, ese deseo se torna obligación dada la situación económica del país. El aumento de la pensión —antes establecida en 130 bolívares— aún no ha sido publicado oficialmente en la Gaceta Oficial, pese a haber sido anunciado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril de 2026.

Luis Fernando Cabezas, director de Convite, finalizó exhortando a las personas a tomar como prioridad a los adultos mayores para que puedan tener una vida digna, pues “los derechos no envejecen”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

