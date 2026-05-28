No hay respuesta de solicitud de amnistía para periodista Luis López 

A través de la cuenta de X de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, familiares del periodista excarcelado Luis López denunciaron que la respuesta sobre la solicitud de amnistía sigue sin llegar, pese a que hace meses la solicitaron ante el tribunal tercero con competencia en terrorismo.

Su hermana María López Torres denunció que en cada presentación, empleados del tribunal le dicen a López que no hay sistema.

“Se ha sentido con mucha alergia y la tensión ha sido incontrolable, se está viendo con un psicólogo porque esto no ha sido fácil”, dijo la hermana del periodista que fue detenido de manera arbitraria el pasado 14 de junio de 2024 en La Guaira, mientras se dirigia a Caraballeda para cubrir una pauta de trabajo.

Luego de su captura, López fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide y posteriormente trasladado arbitrariamente y sin aviso previo a sus familiares a la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda.

Luego de la incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero que decantó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, de excarcelar a una “cifra importante” de presos políticos, el periodista salió de prisión con medidas cautelares el 14 de enero de este año junto a su colega Roland Carreño.

“Alertamos sobre el impacto que el retraso en la libertad plena del periodista, Luis López, genera en su salud y en su núcleo familiar. Cada día que pasa en estas condiciones constituye una violación sistemática a sus derechos humanos y un trato cruel e inhumano por parte del régimen de Delcy Rodríguez”, escribio en un comunicado el OVP.

María López Torres exigió respuesta a las solicitudes de amnistía, el cierre de los centros de reclusión para presos políticos y la libertad de todos los encarcelados por pensar distinto.

“Exigir la ejecución inmediata de la amnistía para Luis López y todos los presos políticos es un deber constitucional. El régimen debe investigar al sistema judicial, las autoridades no pueden seguir dando largas a estos procesos sin que nadie asuma la responsabilidad”, agregó el OVP.

La organización denunció que el régimen de Rodríguez se ha caracterizado por ofrecer cifras irreales sobre libertades plenas y que muchos de los excarcelados a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía siguen atados a procesos judiciales sin respuestas.

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