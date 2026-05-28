La Conversa | Para José Morales Arilla las sanciones no causaron el hambre de los venezolanos

Para el economista José Morales Arilla lo que le condujo a coescribir la publicación From Collective Punishment to Constraints on Authority, Rethinking the Impact (Del castigo colectivo a las restricciones a la autoridad: repensando el impacto) avalado por la Universidad de Cambridge, fue la tesis no fundamentada de que las sanciones individuales y generales impuestas al gobierno chavista por la administración de Estados Unidos, son las culpables de las catástrofe financiera que viven los venezolanos

Morales dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual que las sanciones de 2019 fueron las más agresivas porque iban dirigidas a Petróleos de Venezuela (S.A).

“Ya nadie le quería prestar dinero a Venezuela y no se tenía acceso a los mercados internacionales, no le podías vender ni comprar petróleo o insumos para el sector petrolero a Estados Unidos, entonces Venezuela comenzó a vender crudo a precios de descuento empleando el dark fleet (flota oscura) a India y China”, dijo el doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard y profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey en México a Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.

Morales indicó que pese a las sanciones y el virus del Covid-19, en 2019 la economía en Venezuela empezó a estabilizarse en oposición a la narrativa de que el castigo proveniente del norte provocó miles de muertes y un flujo migratorio que sobrepasa las 7 millones de personas.

El economista apuntó que el entonces gobierno del actualmente encarcelado Nicolás Maduro fue hábil frente a las sanciones al permitir la dolarización de facto, remover el control de precios y levantar ciertas restricciones a la economía.

“Cuando se hace un mapeo de los datos macroeconómicos más gruesos del país se percibe que el colapso de la economía se detiene a partir de 2019”, sentenció Morales.

El experto indicó que aunado a eso, el gobierno frenó en 2019 el colapso de las importaciones.

“En 2017 el gran problema de los venezolanos era conseguir dos mil calorías diarias. De acuerdo a la encuesta Encovi, el 70% del país estaba perdiendo peso involuntariamente, a partir de 2019 esas condiciones dejan de empeorar y hay una leve mejoría”, expuso el economista.

Morales expuso que en ciertos círculos tanto políticos como académicos, se ha establecido la tesis de que las sanciones económicas fueron un castigo colectivo contra los venezolanos.

El economista venezolano puso el ejemplo del profesor de la Universidad de Columbia y escritor del libro “The End of Poverty” (El Final de la Pobreza), Jeffrey Sachs, quien asomó que las sanciones mataron a cuarenta mil venezolanos.

“Ese tipo de inconsistencia fue como el factor fundamental que nos motivó a escribir este libro”, dijo Morales.

El economista aseveró que el Producto Interno Bruto (PIB) estaba por el piso en 2016 y en 2017 la velocidad de caída fue exactamente la misma. “Las sanciones individuales no representaron mayor variación”.

Morales aseguró que las importaciones bajaron hasta 2017 y a partir de 2019 comenzaron a despegar. “La desnutrición es inverso. Venía subiendo hasta 2017, en ese año deja de subir y a partir de 2019 empieza a bajar”.

El experto dijo que el argumento presentado en el texto que coescribió es que las sanciones presionaron al gobierno para una liberalización de la economía. “Una sanction proofing strategy (estrategia de blindaje frente a las sanciones), algo similar a lo que ha hecho Vladimir Putin en Rusia”, dijo Morales.

El economista indicó que la liberalización de la economía, que incluyó la dolarización de facto, hizo que los sobreprecios de las importaciones venezolanas se fueran a cero.

“Una de las cosas más graves que tenía el esquema de control de cambio era el arbitraje para usar dólares subsidiados del gobierno ¿Qué pasaba con los dólares subsidiados? Que la gente tenía incentivos para importar con sobreprecios”, sentenció el investigador en el Tecnológico de Monterrey.

Ahora con tutelaje

Morales indicó que ahora con el tutelaje estadounidense, el gobierno está tomando medidas en materia económica en función de una mayor liberalización

“Estados Unidos está dispuesto a ir quitando algunas de las restricciones económicas, no eliminando las sanciones de ley, sino dando más excepciones con licencias”, dijo el economista.

Morales expuso que es difícil pronosticar un posible comportamiento de la economía venezolana si el tutelaje cesa o baja el volumen a propósito de una eventual derrota de Trump en las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos.

“¿Será que entonces vuelven un esquema de controles y restricciones a lo 2016? Me preocupa hasta qué punto es creíble la amenaza que sostiene el tutelaje. Si Trump pierde las dos cámaras del legislativo va a tener límites en su acción ejecutiva, la amenaza de otra acción militar es menos creíble”.

Juntos pero no revueltos

A propósito de la reunión de la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Panamá con representantes de la oposición venezolana y el chavismo disidente el pasado fin de semana, Rísquez lo calificó como positivo, pese a que algunos sectores criticaron la presencia del líder de Voluntad Popular y expreso político, Leopoldo López, y del exministro de economía y finanzas, Rodrigo Cabezas.

Batiz agregó que es una oportunidad que no se puede desperdiciar porque incluso sectores del chavismo disidente pueden tender puentes con quienes actualmente permanecen en el poder, especialmente con altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Amaya sentenció que la discusión no debería centrarse en quienes se llevan mal o bien con Machado, sino en la posibilidad de comenzar a reconstruir un país que carece de instituciones independientes.

El director de Tal Cual aseveró que la escasez de institucionalidad se refleja en la nula voluntad del interinato de Delcy Rodríguez para investigar el escándalo de corrupción del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que involucra a Venezuela.

Batiz informó que de acuerdo a El Pitazo, no menos de veinte venezolanos son mencionados a lo largo de los 700 documentos que maneja la justicia española en el caso de Rodríguez Zapatero y al menos cinco personas de nacionalidad venezolana están vinculadas a la trama de Plus Ultra, tráfico de influencias y falsedad documental, entre ellos el ex socio del empresario colombiano Alex Saab, Armando Capriles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

