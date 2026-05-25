Machado y Mulino coinciden en la necesidad de estabilizar Venezuela con una solución democrática

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a la dirigente opositora, María Corina Machado. En el encuentro, ambos coincidieron en que la única vía para estabilizar a Venezuela es avanzar hacia una solución democrática.

Durante la reunión, Machado insistió en que Venezuela necesita un proceso electoral real, con garantías y reglas claras, para comenzar a corregir la crisis política, económica y social que ha marcado la última década. Aseguró que solo con un cambio institucional profundo podrá frenarse la migración masiva que ha impactado a toda la región.

Mulino, por su parte, expresó su respaldo a la búsqueda de una salida democrática y estable para Venezuela, destacando la importancia de que el país recupere su institucionalidad. El mandatario panameño reiteró que su gobierno mantendrá una posición firme en defensa de la democracia en el continente.

Machado agradeció a Panamá por su postura “vertical” en los foros internacionales y por haber recibido a miles de venezolanos que han llegado al país en los últimos años huyendo de la crisis. “Panamá ha sido un país solidario y lo reconocemos”, afirmó.

En la reunión también participaron el canciller Javier Martínez Acha y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia. Por parte de Machado asistieron Gerardo Fernández, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Carlos Blanco.

Agradecimientos al apoyo

La organización Un Mundo Sin Mordaza destacó la importancia de que los gobiernos de la región respalden a los liderazgos democráticos en Venezuela.

“Desde Un Mundo Sin Mordaza reafirmando que el reconocimiento a los liderazgos democráticos legítimos es fundamental para detener la persecución política y avanzar hacia el restablecimiento pleno de los Derechos Humanos”, afirmó la ONG a través de su cuenta en X.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió formalmente en el Palacio de las Garzas a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro de alto nivel tiene como propósito abordar de primera mano la perspectiva de la… pic.twitter.com/UQibNpINef — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) May 25, 2026

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