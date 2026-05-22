 “Mi hijo es inocente, estoy desesperada”: Piden excarcelación de funcionario de la GNB 

De acuerdo a cifras de la ONG Foro Penal, menos de 40 militares han sido excarcelados luego que el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunciara el pasado 8 de enero que un grupo “importante” de presos políticos iba a salir a la calle.

Para nadie es un secreto que los efectivos castrenses han sido los menos beneficiados por la Ley de Amnistía. La razón de la negativa es indeterminada, pero algunos analistas consideran que de ser excarcelados, tienen derecho a volver a sus puestos de trabajo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Nayle Marín es la madre del miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Eliezer Antonio Dobouto Marín, y a través de la cuenta de X de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, pidió libertad plena para su hijo.

“Tres niños crecen sin la protección de su padre. Mi hijo es inocente, estoy desesperada”, dijo Marín en un video.

Marín relató que Dobouto se encuentra actualmente en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador en el estado Carabobo.

La madre dijo que su hijo padece de los riñones y necesita tener una dieta balanceada, en un sitio donde prácticamente sobrevive en condiciones infrahumanas.

Según Marín, el miembro de la GNB tiene tres años y ocho meses privado de libertad y fue condenado a 30 años de prisión, imputado por traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de municiones. Relata que su hijo fue involucrado en una supuesta conspiración y detenido bajo engaño.

Pese a que le fue negada la amnistía, Marín tiene esperanzas de que su hijo sea uno de los excarcelados de los 300 que prometió Jorge Rodríguez recientemente.

“Los militares han sido los menos favorecidos con las excarcelaciones y siguen de rehenes de este régimen. No son 300, son más de 600 que deben ser libres”, escribió OVP en su cuenta de X.

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