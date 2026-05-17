Regresa Bestiario Político, el podcast que analiza el poder, la estrategia y la geopolítica en América Latina

Con una nueva temporada y en medio de uno de los años más determinantes para la política regional, regresa Bestiario Político, el podcast de análisis político y geopolítico conducido por el consultor político Edgard Gutiérrez, el director de ORC Consultores Oswaldo Ramírez y el periodista Nelson Eduardo Bocaranda.

La octava temporada inicia con el episodio 76 titulado “Venezuela: ¿en transición?”, una conversación que busca responder las preguntas que hoy dominan tanto las discusiones dentro del país como el debate internacional sobre el futuro venezolano.

¿Qué ocurrió realmente el 3 de enero? ¿Existe una transición política o un reacomodo del poder? ¿Habrá elecciones y bajo qué condiciones? ¿Está cambiando el oficialismo? ¿Cuál es el verdadero estado de la oposición? ¿Qué significan hoy las libertades políticas y económicas en Venezuela? Estas son algunas de las interrogantes que aborda el episodio de estreno, en un contexto donde varios países de América Latina atravesarán procesos electorales y redefiniciones políticas que podrían transformar el mapa regional.

“Volvemos porque América Latina está entrando en una nueva etapa de reconfiguración política y Venezuela sigue siendo una pieza central para entender el tablero regional”, afirmó Edgard Gutiérrez. “No queríamos regresar para hacer ruido; queríamos volver cuando las preguntas fueran más importantes que las respuestas”.

Oswaldo Ramírez destacó que esta nueva temporada el podcast busca ofrecer análisis más estratégicos y menos reactivos. “Estamos viviendo un momento en donde la política ya no puede analizarse solamente desde la ideología. Hoy hay que entender poder, emociones, percepción pública, economía y geopolítica al mismo tiempo. Ese es el espíritu de Bestiario Político, ayudar a inversionistas y ciudadanos a comprender el país”.

Para Nelson Eduardo Bocaranda el regreso del podcast coincide con un renovado interés internacional sobre Venezuela y su impacto regional. “Venezuela dejó de ser únicamente una noticia de crisis. Ahora es también una incógnita estratégica para la región. Hay demasiadas preguntas circulando dentro y fuera del país, y sentimos que era el momento correcto para volver a conversar sobre ellas con profundidad”.

Esta nueva temporada también estrenará un formato más concentrado y dinámico, manteniendo algunas de las secciones favoritas de la audiencia, como La Bestia Política del episodio y las recomendaciones personales de sus conductores.

Aunque el equipo prefiere no adelantar demasiados detalles, aseguran que durante este año llegarán nuevas sorpresas y formatos orientados a fortalecer la conexión con la audiencia y ampliar las formas de conversación alrededor del podcast.

Bestiario Político se ha consolidado como un espacio de referencia para audiencias interesadas en campañas, comunicación política, opinión pública, estrategia y geopolítica latinoamericana.

El episodio 76 estará disponible este domingo a las 7:00 PM en YouTube y ya puede seguirse en las principales plataformas de audio y redes sociales:

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• Spotify

• YouTube – Episodio 76 “Venezuela: ¿en transición?”

• X / Twitter @Bestiario_Pol

La invitación es a seguir Bestiario Político en la plataforma de su preferencia y sumarse a una nueva temporada dedicada a entender las dinámicas de poder que marcarán el futuro de Venezuela y América Latina.