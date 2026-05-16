Carlos Azuaje denuncia hostigamiento del Sebin a dirigentes opositores en San Cristóbal

A través de sus redes sociales, el expreso político, Carlos Azuaje, denunció que funcionarios del Sebin han estado siguiéndolo tanto a él como a los dirigentes opositores Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, quienes visitaron el estado Táchira para una jornada de actividades políticas durante el fin de semana.

“Acabamos de llegar a San Cristóbal y ya tenemos al Sebin acá, pegados haciéndonos videos. Tienen rato grabando a Juan Pablo Guanipa, a Freddy Superlano y a todos los que vamos ahorita al acto del Colegio de Ingenieros. No se cansaron de tenernos en El Helicoide, sino que también quieren jodernos acá”, rechazó, al tiempo que grababa un carro blanco estacionado dentro del cual estarían los presuntos funcionarios del Sebin.

“Se metieron en la parte de atrás del carro, porque para eso sí son cobardes, para darle la cara al pueblo”, insistió Azuaje.

🇻🇪 🚨 URGENTE | Carlos Azuaje (@azuajecarlosalb) denuncia persecución por parte del SEBIN contra los dirigentes Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano en el estado Táchira.



Según la denuncia, agentes del organismo les toman fotografías e intentan intimidar a la comitiva. pic.twitter.com/gxsvTvvPCN — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) May 16, 2026

Azuaje recalcó que estas intimidaciones no los van a disuadir de su lucha “por la libertad de todos los presos políticos y de Venezuela”.

Otros dirigentes políticos como William Dávila, Biagio Pilieri y Roland Carreño también participaré en las actividades en Táchira.

El diario La Nación informó que además del acto en Colegio de Ingenieros, la agenda del sábado se trasladará al corazón de los municipios Guásimos, Ayacucho y San Judas Tadeo, con motocaravanas y caminatas populares. Al final de la tarde, en el Municipio San Judas Tadeo, se inaugurará la nueva sede de Primero Justicia y se procederá a la juramentación del equipo municipal. El día domingo los opositores continuarán su recorrido por la zona sur del estado.

Los dirigentes opositores de Venezuela llevaron a cabo un multitudinario acto político, rueda de prensa, y una caravana en el estado Barinas el pasado 15 de mayo de 2026. Esta actividad formó parte del inicio de una gira nacional de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) diseñada para movilizar las bases y exigir un cronograma de elecciones presidenciales transparente.

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