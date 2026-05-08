Cedice: Cesta básica para una familia de tres supera los 1600 dólares en abril

La ONG Cedice Libertad reportó que la inflación de abril de 2026 fue de 18,04% en bolívares y 13,61% en dólares, impulsada principalmente por el aumento de los precios de alimentos, servicios, transporte y artículos de cuidado personal.

De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público (OGP) de la organización, la Cesta Cedice —compuesta por 61 bienes y servicios para una familia de tres personas— alcanzó un costo de 783.419,66 bolívares, equivalentes a 1.616,14 dólares. Este nivel de gasto evidencia la presión que enfrentan las familias para cubrir necesidades esenciales como alimentación, higiene, transporte y servicios básicos.

Valencia entre las ciudades más costosas

Cedice estimó que una familia requiere más de una docena de salarios integrales mensuales para poder cubrir el valor de la cesta básica, lo que refleja una brecha significativa entre ingresos y costo de vida. El salario integral incluye el sueldo base y las bonificaciones otorgadas por el Ejecutivo.

En el análisis por ciudades, Valencia se ubicó como la más costosa del país, seguida por Maracaibo y Caracas, todas por encima de los 1500 dólares mensuales, lo que evidencia diferencias regionales en el nivel de vida.

Cuidado personal y alimentos lideran los aumentos

Los mayores incrementos de precios se registraron en los productos de perfumería y cuidado personal, cuyos costos subieron 27,28% en bolívares y 22,47% en dólares.

También destacaron los aumentos en alimentos, con alzas de 20,83% en bolívares y 16,3% en dólares; y en transporte, con incrementos de 17,42% en bolívares y 13% en dólares.

Asimismo, los servicios aumentaron 16,74% en bolívares y 12,37% en dólares, mientras que recreación y esparcimiento registró variaciones de 16,7% y 12,31%, respectivamente. El sector restaurantes presentó el menor incremento entre los rubros analizados: 11,13% en bolívares y 7% en dólares.

La inflación anual superó el 1.300% en bolívares

En cuanto a la inflación anualizada —correspondiente al período entre abril de 2025 y abril de 2026—, Cedice informó que los precios acumularon un aumento de 1.362,69% en bolívares y de 176,41% en dólares, lo que evidencia la persistencia de un entorno de alta inflación.

Pese al reciente ajuste del ingreso mínimo integral anunciado por el Ejecutivo el 30 de abril, equivalente a 240 dólares más 50 dólares en bonificaciones, el monto continúa siendo insuficiente para cubrir el costo mensual de la cesta básica de una familia de tres personas.

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