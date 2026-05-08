Profesores universitarios protestarán ante la OPSU por exclusiones en asignación de bonos

Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron ante el Consejo Universitario que solo el 25 % del personal docente pudo cobrar el bono de responsabilidad profesional anunciado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril. Además, el 96 % de los jubilados no recibió el beneficio, lo que dejó por fuera a 5336 profesores, aseguró Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv).

A través del Sistema Patria, los profesores debían recibir dos pagos: un bono compensatorio de 50 dólares y el bono de reconocimiento profesional y académico de 200 dólares. Sin embargo, el presidente de Apucv declaró este miércoles ante los medios que no todos los docentes universitarios cobraron el bono de profesionalización. “Estamos hablando de que, de forma deliberada, el gobierno dejó de pagarle a 5336 profesores de un total de 7100”, afirmó.

Alfonso explicó que este problema se originó porque el gobierno realizó los pagos de manera arbitraria y sin consultar las nóminas de profesores, lo que dejó excluidos al 75% de los docentes, empleados y obreros de la universidad.

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“Venimos a denunciar una nueva arbitrariedad…” Así lo expresó Gregorio Alfonso, presidente de APUCV, al cuestionar el pago parcial del complemento del Bono de Guerra a profesores universitarios. pic.twitter.com/tUmDTWjBEB



🗣️ “Solo lo cobró el… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 6, 2026

El gremio docente está cansado de los atropellos

José Balbino León, vicerrector administrativo de la UCV, declaró que no han recibido ninguna comunicación oficial para realizar los pagos. Explicó que, mediante el Sistema Patria, la nómina se envía con tres meses de antelación para su aprobación por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). “No sabemos qué nóminas tomaron: si fue la de enero, la de marzo, la de abril o la de junio, que generalmente ya están aprobadas”, aseveró.

Por su parte, Gregorio Alfonso denunció que el abuso y el atropello hacia el personal docente han sido continuos. Señaló que no puede considerarse estratégica un área en la que los trabajadores encargados de producir conocimiento se encuentran en situación de indigencia.

“Está fuera de discusión decirle a la gente que tiene que estar conforme con tener un gobierno rico y un pueblo pobre”, expresó.

Por esta razón, y en Asamblea Intergremial Universitaria, la Apucv decidió protestar el próximo martes 12 de mayo frente a la sede de la OPSU, en Caracas La actividad está prevista para las 10:00 a.m. y en ella se exigirá el “respeto” a los derechos laborales del sector.

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