Marco Rubio sobre recompensa por Cabello: “No ha cambiado”

“No ha cambiado” se limitó a decir el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando le preguntaron sobre la recompensa que ofrece su país por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca donde habló de la guerra de Irán, de Cuba y hasta del Papa León XIV, Rubio sostuvo que los 25 millones de dólares que ofrece Washington por el principal vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) siguen en pie.

NEW: Secretary Marco Rubio breaks out his Spanish to answer a reporter’s question on a U.S. bounty for a Venezuelan official over alleged involvement in drug trafficking:



TRANSLATED: "The policy of the United States on that topic hasn’t changed. When it does, we’ll inform you,… pic.twitter.com/lZRwug0jrz — Fox News (@FoxNews) May 5, 2026

“No tengo actualizaciones sobre eso, en la página es lo que es y es lo que dice, y esa política no ha cambiado, pero seamos maduros aquí, no voy a decirles lo que hablamos con los líderes de los países”, dijo el funcionario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por Nicolás Maduro, quien fue capturado con su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, el Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA), la recompensa subió de 25 a 50 millones de dólares. Ahora su afiche dice capturado.

Otro por quien ofrecen la suma de 15 millones de dólares es por el exministro de la Defensa, actual ministro de Agricultura y Tierras, Vladimir Padrino López.



Pese a que sobre él sigue pesando una recompensa, según lo confirmado por Rubio este martes 5 de mayo, a Cabello se le ha visto reunido con funcionarios de la Casa Blanca cuando han ido de visita a Venezuela.

“Ya no se le regala petróleo a Cuba”

Por otro lado, Rubio negó que Washington haya impuesto un bloqueo petrolero a Cuba y en cambio atribuyó la debacle económica de la isla a la mala gestión económica del régimen comunista.

“No hay un bloqueo petrolero sobre Cuba de por sí. Cuba estaba acostumbraba a recibir petróleo gratis de Venezuela. Y tomaban el 60 % de ese petróleo y lo revendían a cambio de divisas. El único bloqueo que ha sucedido es que los venezolanos han decidido que no van a regalar más petróleo, y menos a un régimen fallido. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente“, aseguró.

⛽ Rubio dice que no hay bloqueo en Cuba, sino el fin del petróleo venezolano gratis



📢 El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que la crisis energética en Cuba no responde a un bloqueo petrolero, sino al fin del suministro gratuito desde Venezuela. “Venezuela… pic.twitter.com/yTI2kagyro — EVTV (@EVTVMiami) May 5, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país