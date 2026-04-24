“Las balas en Yare III salieron de los funcionarios”: piden fe de vida frente al Palacio de Justicia

Fotos y videos: Foto: María Gracia Lacruz

Madres de privados de libertad protestaron frente a la sede del Palacio de Justicia, en Caracas, este 24 de abril, para exigir una investigación de los hechos de violencia ocurridos durante esta semana en la cárcel de Yare III, así como también para reclamar la libertad de los detenidos injustamente y exhortar a solucionar los problemas estructurales que persisten en los centros de reclusión del país.

Jasmín Bracamonte, familiar de un detenido, dirigió unas palabras a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez: “Yo sé que cuando usted fue niña, le cegaron la vida a su padre y hubo justicia en ese tiempo. Por lo que pasó en Yare también queremos justicia porque fue contra una población desarmada, yo fui familiar de un privado de libertad en Yare y allí no dejan pasar armas, las únicas armas que hay la poseen los funcionarios”.

Bracamonte también preguntó a Rodríguez por qué no permiten que los familiares puedan llevar comida a los detenidos, ya que “el Estado no está en capacidad de suministrarla”: “Mi familia está en Rodeo IV y les dan arepa con papa, o arroz con papa”.

La señora completó su testimonio recalcando a la encargada del poder en el país que las madres de los presos no son enemigas del Estado: “A usted se le hizo justicia en esa cuarta que tanto denigran, lo que queremos es que el ministerio penitenciario se responsabilice por todos los privados de libertad”.

“Tienen que desmantelar Yare III, es un centro de criminales pero a través del propio gobierno. Antes teníamos miedo de denunciar y lo perdimos tarde, ahora hay muertos y desaparecidos, queremos fe de vida”, expresó entre sollozos una familiar de un recluido en ese centro.

"Tienen que desmantelar Yare III, es un centro de criminales pero a través del propio gobierno. Antes teníamos miedo de denunciar y lo perdimos tarde, ahora hay muertos y desaparecidos, queremos fe de vida", expresó una familiar frente al Palacio de Justicia pic.twitter.com/2s1gjZpnG7 — Runrunes (@RunRunesWeb) April 24, 2026

“Esas balas salieron de los armamentos de los funcionarios que estuvieron en esa revuelta, pero acusan a los muchachos -los detenidos- para ellos salir libres de culpas (…) Necesitamos fe de vida”, clamaba la madre de un recluido en Yare III. Mencionó que sigue esperando una llamada del ministerio que le confirme que su ser querido está con vida.

"Esas balas salieron de los armamentos de los funcionarios que estuvieron en esa revuelta, pero acusan a los muchachos -los detenidos- para ellos salir libres de culpas (…) Necesitamos fe de vida", clamaba familiar de un recluido en Yare III pic.twitter.com/XQQ299O9NK — Runrunes (@RunRunesWeb) April 24, 2026

La señora asegura que en el Hospital de Ocumare hay decenas de heridos por la situación violenta ocurrida el pasado 19 de abril y que se están produciendo traslados de detenidos sin información: “No nos dan los nombres por ninguna parte”.

Familiares de privados de libertad del centro penitenciario Yare III del estado Miranda piden fe de vida de sus familiares tras el incidente ocurrido el pasado domingo 19 de abril.



🎤 Nuestra reportera @genesisrivasgc con los detalles. pic.twitter.com/LWC0Mq9njd — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) April 24, 2026

En la protesta también hicieron acto de presencia familiares de presos políticos como Verónica Vargas, hermana de Juan Camilo Vargas, joven de de nacionalidad colombiana recluido en Yare II. Fue detenido en agosto de 2024 cuando cruzó la frontera para legalizar su visa estudiantil, ya que quería estudiar en Venezuela: “Él no es ningún terrorista y se le acusa de eso“, sentenció Verónica, al tiempo que reveló que el gobierno colombiano prácticamente se ha desentendido del caso, bajo el argumento de que no pueden intervenir en estos asuntos.

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