Volvió Carlos Alvarado al despacho de Salud: el ministro de la pandemia y la opacidad estadística

Carlos Alvarado repite nuevamente como Ministro de Salud. Así lo informó la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, a través de sus redes sociales.

“Designé al Dr. Carlos Alvarado como nuevo Ministro para la Salud. Médico egresado de la UCV quien ya estuvo al frente de esta cartera, desempeñando un papel fundamental en la atención y protección del pueblo venezolano, especialmente en la primera línea de combate de la COVID-19”, se lee en el post.

Designé al Dr. Carlos Alvarado como nuevo Ministro para la Salud. Médico egresado de la UCV quien ya estuvo al frente de esta cartera, desempeñando un papel fundamental en la atención y protección del pueblo venezolano, especialmente en la primera línea de combate de la COVID-19. pic.twitter.com/C92lb2rpEl — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 17, 2026

La vicepresidenta agradeció a Nuramy Gutiérrez por “su valiosa labor al frente de este Ministerio” e informó que ahora ejercerá como Rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

La doctora era la titular de la cartera desde el 19 de enero de 2026 y su salida se genera apenas una semana después de la publicación del primer boletín epidemiológico (con datos de fiebre amarilla, malaria y otras enfermedades) tras una década sin cifras oficiales de sanidad en el país.

El Ministerio de Salud es un cargo conocido para Alvarado. Entre 2018 y 2022 administró la cartera bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Amplia trayectoria

Carlos Alvarado es médico cirujano con especializaciones en salud ocupacional, medicina física y rehabilitación. Según información recopilada en medios oficialistas, cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, especialmente en el sistema de salud.

En 2026, antes de esta nueva designación, asumió la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Fue rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Fungió como viceministro de Salud Integral y viceministro de Redes de Servicios de Salud, además de haber sido viceministro de Desarrollo Social entre 2004 y 2005. Formó parte de la Alcaldía de Caracas, la Fundación Misión Barrio Adentro y en la Vicepresidencia de la República.

Reacciones por su nombramiento

El pediatra y experto en atención del niño sano, Alejandro Crespo Freytes, rechazó el nombramiento de Carlos Alvarado e ironizó con algunos logros de su gestión.

“No publicó ningún Boletín Epidemiológico ni Anuario de Mortalidad. No compareció nunca ante la AN. No pagó la deuda ante el Fondo Rotatorio de la OPS. Ocultó los datos de la COVID-19”, publicó el pediatra en su cuenta en X.

Nombraron nuevamente Ministro de Salud a Carlos Alvarado. Algunos logros de su gestión 2018-2022



No publicó ningún Boletín Epidemiológico ni Anuario de Mortalidad.

No compareció nunca ante la AN.

No pagó la deuda ante el Fondo Rotatorio de la OPS.

Ocultó los datos de la COVID-19 pic.twitter.com/sG3P3016ys — Alejandro Crespo Freytes – Pediatra (@AleCrespoF) April 18, 2026

Usuarios en X criticaron la designación de Alvarado y afirmaron que es “más de lo mismo” y que al igual que en su primera gestión pasará “sin pena ni gloria”.

Hitos de su gestión

Diversas organizaciones independientes como la la ONG Médicos por la Salud, Academia Nacional de Medicina, la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y el Observatorio de Derechos Humanos denunciaron que durante la primera gestión de Alvarado hubo un aumento o reaparición de enfermedades prevenibles, entre ellas: malaria, tuberculosis y sarampión.

Durante toda la gestión de Alvarado no se publicaron los acostumbrados y necesarios boletines epidemiológicos, situación que fue denunciada por distintos entes, pero ignorada por el Gobierno. La ausencia de estos datos dificultó el seguimiento de brotes y la planificación sanitaria.

Entre 2018 y 2022, Alvarado encabezó la respuesta oficial a la pandemia de COVID‑19, una gestión marcada por cuestionamientos debido a la opacidad en la publicación de datos epidemiológicos y la falta de transparencia en las cifras de contagios y fallecidos por el COVID-19.

Durante la pandemia, Venezuela registró una de las tasas más altas de mortalidad del personal de salud. El gremio médico denunció en reiteradas oportunidades la falta de equipos de protección, salarios insuficientes, condiciones laborales precarias y jornadas extenuantes.

El plan de vacunación implementado en Venezuela también generó fuertes críticas principalmente por el uso de vacunas que no estaban aprobadas por la OMS como importada Abdalá, proveniente de Cuba.

Durante la gestión de Alvarado médicos y enfermeras protagonizaron protestas recurrentes para exigir salarios dignos y equipos básicos, mientras el ministro atribuía gran parte de la crisis a las sanciones internacionales.

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