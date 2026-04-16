Cinco universidades, un solo gremio: Así se vivió el primer Congreso Interuniversitario de Comunicación Social

Durante dos días, el 14 y 15 de abril, el Aula Magna de la UCAB se convirtió en el epicentro del debate comunicacional en Venezuela. En esta casa de estudios se celebró el primer Congreso Interuniversitario de Comunicación Social, evento que logró unir a las escuelas de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Metropolitana (Unimet), Universidad Monte Ávila (UMA) y Universidad Santa María (USM) bajo un mismo propósito: elevar el estándar de la profesión y fortalecer la red de futuros comunicadores.

En declaraciones a VPITV el coordinador general del congreso, Sebastián Contreras, precisó que la idea de organizarlo surgió tras detectar la necesidad de los estudiantes de conocer la realidad más allá de las aulas y, sobre todo, “de conectar con personas que ya estén mucho más allá experimentadas en las áreas de comunicación”.

El evento no solo contó con ponencias especializadas, sino que en paralelo se organizó una feria de networking para que los estudiantes pudieran “conectar, experimentar y sobre todo, conocer”.

El primer día, la jornada estuvo marcada por la visión estratégica y creativa de profesionales como Elena Rangel, Diego Vallenilla, Víctor Guillen, Julio Montoya e Isaac Paniza quienes profundizaron en el poder de la imagen, la narrativa documental y el marketing con propósito.

El cierre del congreso, el pasado miércoles 15 de abril, puso el foco en la versatilidad del comunicador actual. Voces como las de Andrés Rincón, Luis Miguel Núñez, Guillermo Yáber, Daniel Bencid y Jona Quevedo abordaron desde el periodismo deportivo y la producción audiovisual hasta los nuevos modelos de gestión para construir una marca.

En estas disertaciones, se recomendó a los estudiantes de Comunicación Social aprovechar las ventajas de las herramientas de inteligencia artificial para nutrirse, pero siempre validando la información que reciben, lo cual es una premisa fundamental en esta disciplina.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.