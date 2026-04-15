Censura y muerte marcaron violaciones a la libertad de expresión en marzo

A casi dos meses de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, un informe de la ONG venezolana Espacio Público señala que, durante el mes de marzo, se registraron 27 detenciones de periodistas y ciudadanos, así como 75 violaciones a la libertad de expresión.

Entre las irregularidades denunciadas por la organización Espacio Público se encuentran extorsiones a familiares y una aplicación selectiva de la ley en la concesión de libertades plenas. Además, la prensa está a la espera de la resolución de las solicitudes presentadas por 15 periodistas.

El informe también reporta el asesinato de dos periodistas: Walter Alexander Jaime, ocurrido el 3 de marzo, y Yolimar Hidalgo, el 10 de marzo. Desde Espacio Público, instan a que estas muertes sean investigadas, se realicen las investigaciones pertinentes, identifiquen a los responsables y se esclarezcan los hechos.

Por otra parte, el balance incluye las presuntas extorsiones a a familiares de presos políticos que solicitaban amnistía por parte del sistema judicial, cuyos funcionarios pedían dinero o resmas de papel para gestionar trámites.

El balance de Espacio Público ahonda asimismo en el caso Carlos Julio Rojas, periodista, secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y expreso político, quien denunció el martes 14 de abril, ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR), una oleada de rechazos en las solicitudes para optar por la aplicación de la ley. Entre otras peticiones denegadas se encuentran las de periodistas como Rory Branker y Gabriel González. Asimismo, denunció prácticas que vulneran el derecho a la legítima defensa.

“La amnistía se está ejecutando con una selectividad perversa”, afirmó Rojas en el momento de dicha denuncia. Señaló que los casos están siendo evaluados por los tribunales y no por la comisión designada por la Asamblea Nacional. Añadió que no existen argumentos ni patrones claros para negar las solicitudes. La Red de Excarcelados por la Democracia exigió una reunión con Jorge Arreaza y con el recién electo fiscal general de la República, Larry Dovoe, a quien solicita una explicación sobre las solicitudes negadas.

#14Abr #SinMásPresosPolíticos

Este martes, integrantes de la Red de Excarcelados por la Democracia se reunieron con delegados de la OACNUDH en Venezuela pic.twitter.com/luMcazJTkj para exponer la alarmante situación de más de 700 presos políticos.



El periodista Carlos Julio Rojas… — Reporte Ya (@ReporteYa) April 14, 2026

Instan a levantar bloqueos

El informe de Espacio Público da cuenta de que organizaciones de derechos humanos, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y representantes de la sociedad civil se reunieron el 13 de marzo en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el levantamiento de los bloqueos a más de 200 dominios de internet, correspondientes a páginas web de noticias a las que solo se pueden acceder mediante el uso de VPN. La solicitud fue firmada por más de 30 instituciones y medios de comunicación, según informó la ONG Espacio Público.

Mencionan asimismo que el Colegio Nacional de Periodistas publicó el 9 de abril un reporte sobre agresiones contra trabajadores de la prensa, en el que se contabilizan 20 casos de “limbo jurídico”, 4 casos de intimidación, 16 de impedimento de cobertura, 18 detenciones arbitrarias, 4 emisoras cerradas, 10 casos de borrado de material, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros y 9 casos de hostigamiento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.