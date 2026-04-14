“Las elecciones no son la solución a los problemas” y otras perlas de Diosdado

El ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que las elecciones serán “cuando sean y ese día, estaremos preparados para ganar como siempre”.

“Aquí está demostrado que las elecciones no son la solución a los problemas porque cada vez que hay comicios ellos (la oposición) entran en fase de conspiración”, dijo el funcionario venezolano por el cual la justicia de los Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria.

Acusó a los miembros de la oposición democrática de incoherentes.

“Ellos tienen memoria frágil, dijeron el 28 de julio que había ganado las elecciones Edmundo González Urrutia, lo decían hasta hace 20 días y ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro ¿Bueno ustedes no decían que Maduro no ganó?, ¿Y como ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó? De coherencia no es precisamente el mal que les aqueja a ustedes”, indicó.

El mismo que ahora forma parte de un gobierno tutelado por Estados Unidos y aplaudía cuando el fallecido presidente Hugo Chávez decía “Yanquis de mierda”, sentenció que los miembros de la oposición se acomodan a las circunstancias.

“Dejan a un lado los principios, se les olvida todo. Y es señor (González Urrutia) ¿ahora que van a hacer con él, si según ustedes había ganado las elecciones?, ¿Lo tiran por la cañería y que se vaya? Bueno, ya lo tiraron hace tiempo”.

Denunció que algunos de los que han salido beneficiados por la Ley de Amnistía andan “como locos” haciendo llamados para generar violencia.

Cabello sentenció además que en la marcha convocada a Miraflores el pasado 9 de abril por parte de trabajadores que exigen un salario mínimo superior a 130 bolívares mensuales, alrededor de 0,28 centavos de dólar, pretendía generar violencia.

“Ellos saben que no salieron a marchar, salieron a generar disturbios. Esperaban otra foto, otra toma, otro video para su narrativa, pero no lo tuvieron”.

Pese a las cinco detenciones que se produjeron, lesiones y robos a los manifestantes y representantes de los medios de comunicación por parte de miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cabello desestimó las denuncias de quienes salieron a marchar.

“Ahorita todo el mundo carga un teléfono. Ellos dicen que ocurrió, pero no hay grabación. Se caen a coba ellos mismos”.

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