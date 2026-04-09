Larry Devoe se queda con la Fiscalía y Eglée González Lobato llega a la Defensoría del Pueblo

La Asamblea Nacional de corte oficialista escogió este jueves, 9 de abril, quiénes serán los nuevos titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El nuevo fiscal general será el abogado Larry Devoe, quien ya había sido designado como titular encargado de la Fiscalía; y como defensora quedará Eglée González Lobato, también abogado.

Durante la sesión parlamentaria, el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión encargada de los elegibles, presentó el informe final ante la plenaria del Parlamento, donde se encontraban 32 postulados para el cargo de fiscal general y 37 para el de defensor del Pueblo.

En tal sentido, la diputada Carolina García Carreño, de la bancada oficialista, propuso el nombre de Devoe para el cargo de fiscal general de la República quien quedó electo al obtener la mayoría de los votos, mientras que el diputado Henrique Capriles propuso a la doctora Magaly Vásquez González.

Asamblea Chavista designa al chavista Larry Davoe como nuevo fiscal chavista de la revolución bolivariana. pic.twitter.com/JbXMbzFut9 — Rafael Trejo Villarreal (@rtrejov) April 9, 2026

Con respecto a la elección del nuevo defensor, el nombre de Eglée González Lobato fue propuesto por el parlamentario David Uzcátegui. A su vez, el diputado Henri Falcón presentó a Marialbert Barrios como la opción de su bancada parlamentaria. Barrios solo obtuvo 10 votos, por lo que la ganadora fue González Lobato.

#EnVideo📹| Asamblea Nacional designó a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. pic.twitter.com/1gyYtcYkMa — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 9, 2026

¿Quién es Larry Devoe?

Devoe es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Cuenta con especializaciones en ciencias penales y criminológicas. También obtuvo un máster en democracia, derechos humanos y estado de derecho en Iberoamérica en la Universidad de Alcalá de Henares, en España.

El pasado 25 de febrero de 2026 fue nombrado fiscal general encargado por la Asamblea Nacional en reemplazo de Tarek William Saab, quien había estado al frente del Ministerio Público desde 2017 tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, en medio de las manifestaciones antigubernamentales.

También, Devoe forma parte del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que fue instalado a finales de enero por Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, tras anunciar que se propondría una Ley de Amnistía.

Fue sancionado por Canadá en el año 2019, cuando el gobierno de ese país lo incluyó entre los 43 funcionarios que participaron “en actividades que socavan las instituciones democráticas” y que privaron “a los venezolanos de sus derechos y necesidades más básicas”.

Devoe fue un hombre cercano a Nicolás Maduro comenzó cuando el gobernante capturado era canciller. Posteriormente, se volvió bastante cercano a los Rodríguez, por lo que estuvo en las delegaciones oficiales que sostuvieron los diálogos con la oposición en República Dominicana en 2019, en México en 2021, y más tarde en Barbados en 2023. En todas las ocasiones, Jorge Rodríguez, fue el jefe del grupo de los chavistas.

¿Quién es Eglée González Lobato?

La nueva titular de la Defensoría del Pueblo es una abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con un doctorado en Derecho y una especialización en Derecho Administrativo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en derecho público, gobernanza democrática, procesos electorales y fortalecimiento institucional.

Además, es profesora de escalafón en la UCV, donde preside la Cátedra Libre Democracia y Elecciones y ha sido una voz activa en la formación de nuevas generaciones de abogados.

Antes de este nombramiento, su carrera estuvo vinculada a la gestión técnica y la observación ciudadana, habiéndose desempeñado como directora ejecutiva de la rectoría de Luis Emilio Rondón en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, González Lobato ha formado parte de la Red de Organizaciones Civiles Electorales y ha colaborado con organismos internacionales como el Centro Carter en labores de análisis y asesoría.

González Lobato también fue consultora internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los programas PACEH y PARTICIPAZ en Honduras (2021-2022). Participó como consultora de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas (UPAZ) en programas de resolución de conflictos, derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes e incidencia política (2020-2022).

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