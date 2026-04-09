Crisis en El Rodeo I: Denuncian muerte de extranjero y piden intervención de la Cruz Roja

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este jueves, 9 de abril, que habría fallecido un ciudadano extranjero detenido en El Rodeo I, en el estado Miranda, tras una protesta pacífica que los detenidos realizaron en el patio del centro.

Mediante un comunicado, el Clippve señaló que la situación se pudo conocer cuando familiares de presos políticos acudieron a la montaña cercana al centro de detención, pues a través de gritos y el eco es que pueden comunicarse con sus seres queridos.

Según el relato que reportó el Clippve, los detenidos de origen extranjero iniciaron una protesta pacífica en el patio del centro. “En represalia, los custodios les retiraron las pocas pertenencias que poseían, las cuales habían sido proporcionadas por los presos políticos venezolanos”, agregó la organización.

De manera extraoficial, afirmaron que un ciudadano extranjero habría fallecido dentro de la cárcel, y que las autoridades se niegan a entregar información al respecto.

También, los presos políticos denunciaron que Josnars Baduel y otros detenidos se desmayaron, lo que es consistente para el Clippve con relación a denuncias previas “sobre la mala calidad de la alimentación, la insuficiente hidratación y los malos trato dentro del centro”.

A esa situación se le suma una advertencia de los detenidos sobre un posible traslado de Baduel, información que no ha sido notificada a su familia. El Clippve recordó que Baduel presenta un “cuadro de salud crítico” y requiere intervenciones quirúrgicas de urgencia. Ante el estado de salud “deplorable” que presentan varios reclusos, exigieron “la presencia inmediata de la Cruz Roja para verificar las condiciones físicas y de reclusión de todos los detenidos”.

Piden intervención de la Iglesia

Tras conocerse la reciente reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y representantes de la Iglesia, el Clippve informó que los familiares y detenidos solicitan “la intervención directa de la institución religiosa para que se aboque a la realidad que viven los presos políticos en este centro”.

“Califican el recinto como un espacio donde se vulneran sistemáticamente las garantías constitucionales, el debido proceso y las leyes diplomáticas de derechos humanos”, añadió el Clippve.

De acuerdo con la organización, los detenidos instaron a la aplicación de “una Ley de Amnistía real que permita la reunificación familiar y la paz en el país”. Además, cuestionaron las peticiones gubernamentales sobre el levantamiento de sanciones “mientras no se garantice un estado de derecho, enfatizando que no deben ser utilizados como fichas de negociación”.

“Le hacemos un llamado a la voluntad de Dios en la tierra, para que se aboquen a la realidad que vivimos día a día los presos políticos en este centro de tortura”, afirmaron, según reseña el Clippve.

También se elevó una denuncia ante la falta de liberaciones de mujeres privadas de libertad, señalando que hay mujeres mayores de 60 años que tienen problemas de salud y se mantienen detenidas.

“El Comité por la Libertad de Presos Políticos, como organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, exige una investigación inmediata sobre los hechos denunciados. También exige la intervención urgente de los organismos competentes y el acceso humanitario de la Cruz Roja al Centro de Detención El Rodeo I”, finalizó el Clippve.

⚠️ ALERTA | Informamos que, desde la colina de El Rodeo I, los propios presos políticos han logrado comunicarse por eco para denunciar la situación que enfrentan dentro del centro de detención.



Alertan que una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida con el… pic.twitter.com/2zPNLkUTX4 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 9, 2026

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