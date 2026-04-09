La ONG Foro Penal Venezolano denunciÃ³ este miÃ©rcoles 8 de abril que le fue negada la amnistÃ­a al teniente coronel Igbert MarÃ­n Chaparro, detenido desde el pasado 2 de marzo de 2018.Â

El tribunal segundo de primera instancia en funciÃ³n de juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados con terrorismo del circuito judicial del Area Metropolitana de Caracas a cargo del juez Yovani Gregorio Rodriguez Cantero negÃ³ la peticiÃ³n, alegando que a Marin se le sigue un proceso penal por los cargos de terrorismo, traiciÃ³n a la patria, conspiraciÃ³n y asociaciÃ³n previsto en el artÃ­culo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo por lo cual incumple los requisitos en el artÃ­culo 7 de la Ley de AmnistÃ­a y en algunos numerales del artÃ­culo 8.

Familiares de MarÃ­n denunciaron que aunque este cumpliÃ³ su condena inicial de 7 aÃ±os y 6 meses de prisiÃ³n en septiembre de 2025 por el cargo de instigaciÃ³n a la rebeliÃ³n impuesto por el gobierno del hoy encarcelado en Nueva York, Nicolas Maduro, le fue imputada otra causa de terrorismo y traiciÃ³n a la patria en febrero de 2024.

MarÃ­n se encuentra en la cÃ¡rcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda y previamente estuvo en la sede de la DirecciÃ³n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de BoleÃ­ta, donde llevÃ³ a cabo huelgas de hambre para denunciar torturas, tratos crueles e inhumanos.

De acuerdo a familiares y colegas que estÃ¡n detenidos junto a MarÃ­n, este fue aprehendido y condenado por el hecho de reclamar que no habÃ­a comida en los batallones para alimentar a la tropa en el BatallÃ³n de InfanterÃ­a Juan Pablo Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas.

Junto a MarÃ­n detuvieron a los tambiÃ©n tenientes coroneles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) VÃ­ctor Eduardo Soto MÃ©ndez, Deibis Mota Guerrero, Carlos PeÃ±a Palmentieri y Pedro Garrido GuillÃ©n.

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