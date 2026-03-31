Negaron amnistía a 50 procesados por la denominada causa “Plaza Venezuela”

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este lunes, 30 de marzo, que negaron las solicitudes de amnistía a 50 detenidos vinculados a la causa “Plaza Venezuela”.

“Resulta profundamente preocupante que dichas solicitudes hayan sido rechazadas sin motivación jurídica alguna, según indican los familiares“, señaló la organización en un mensaje publicado en X.

Asimismo, denunció la ONG que la aplicación de la Ley de Amnistía “ha estado marcada por obstáculos, interpretaciones restrictivas y decisiones carentes de fundamentación legal, lo que desnaturaliza su propósito y perpetúa situaciones de injusticia”.

“La denegación sistemática y sin argumentos de estas solicitudes refleja una práctica que debe ser urgentemente corregida para garantizar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica”, agregó.

La denominada causa “Plaza Venezuela” fue un supuesto atentado frustrado en agosto de 2025. Según informó en aquel entonces Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, el equipo antiexplosivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) localizó un bolso que contenía un presunto artefacto explosivo con seis dispositivos conectados a un teléfono analógico.

El plan, según Cabello, era presuntamente detonar el artefacto en el monumento de la Victoria de la Gran Guerra Patria.

#ATENCIÓN Han sido negadas las solicitudes de amnistía a cincuenta presos políticos, vinculados a la denominada causa Plaza Venezuela, de enero 2025. Resulta profundamente preocupante que dichas solicitudes hayan sido rechazadas sin motivación jurídica alguna, según indican los… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 30, 2026

📌 Fe de Erratas En nuestro comunicado corregimos un error: la causa Plaza Venezuela corresponde a agosto de 2025, no a enero de 2025 como se indicó anteriormente. Lamentamos la confusión https://t.co/s83dnRtZqB — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 30, 2026

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