JEP registra solo diez excarcelaciones de presos políticos en los últimos 11 días

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que en los últimos 11 días solo ha registrado diez excarcelaciones de presos políticos.

El balance de la ONG precisó que 679 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos actualmente y destacó que pese a los anuncios oficiales y a las medidas recientes, “no existe un cambio sustancial en la situación”.

Las cifras estiman que del total de detenidos 94 son mujeres y 585 son hombres. 28 son extranjeros y 201 pertenecieron a cuerpos de seguridad del Estado. 364 son miembros de la sociedad civil. Aún quedan tras las rejas un defensor de derechos humanos, 42 miembros de organizaciones políticas, un periodista y tres sindicalistas.

“En los últimos 11 días, desde nuestro balance anterior, únicamente se ha registrado la excarcelación de 10 personas, lo que refleja un ritmo sumamente limitado frente a la magnitud del problema”, se lee en el post.

Justicia, Encuentro y Perdón explicó que la realidad actual confirma que las liberaciones continúan siendo “aisladas y discrecionales”, sin responder a una política estructural orientada a garantizar derechos.

“Mientras tanto, persisten situaciones especialmente graves, como casos de desaparición forzada y personas detenidas con condiciones de salud críticas, lo que agrava el impacto humanitario de estas detenciones”, señaló la ONG.

La Organización no Gubernamental añadió que más allá de las cifras, el contexto actual evidencia que la privación de libertad por motivos políticos sigue siendo utilizada como “mecanismo de control, lo que hace urgente la adopción de medidas efectivas, transparentes y ajustadas a derecho que permitan avanzar hacia una solución real y sostenida”.

Nuestro balance actual de personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela se mantiene en 679 casos, evidenciando que, pese a anuncios oficiales y medidas recientes, no existe un cambio sustancial en la situación. En los últimos 11 días, desde nuestro balance… pic.twitter.com/YqmSnKjK89 — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 30, 2026

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