Lograr un servicio eléctrico confiable podría tardar entre 5 a 15 años

Para el ingeniero electricista, Arturo Arenas, recuperar el sistema eléctrico en Venezuela podría tomar un período entre 5 y 15 años.

Así lo expresó el experto en la materia este 31 de marzo en el programa de Román Lozinski,transmitido por Éxitos 99.9 FM del Circuito Unión Radio.

Según el graduado en la Universidad de Carabobo, para recuperar el SEN se necesita una inversión entre 15 y 40 mil millones de dólares.

“Eso incluye la recuperación de las empresas básicas, sin embargo, se ha avanzado muy poco en lo que ha sido una propuesta de financiamiento para recuperar el sistema”, dijo el experto en materia eléctrica.

Arenas indicó que el gobierno que conduce la presidenta interina Delcy Rodríguez ha estado en conversaciones con las empresas Siemens y General Electric para llevar a cabo esta recuperación.

“Tienen que existir garantías mínimas legales para estas empresas”, manifestó Arenas.

Aumento de la demanda eléctrica

El experto expresó que la demanda de electricidad en esta época de calor subió a 14 800 megavatios.

“El deterioro del sistema se ha acentuado, pero podemos tener mejoras a corto plazo si sumamos acciones positivas y una de ellas es el ahorro de energía. Si ahorramos 5% de la demanda, estamos hablando de 600 megavatios”, contó el experto en materia eléctrica.

Debido al deterioro del sistema, Arenas expresó que no es posible esperar mejoras a corto plazo en cuanto al servicio de electricidad.

“Hay que recuperar plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que están en mal estado, recuperar los sistema de transmisión y por supuesto, las subestaciones”, remarcó.

Arenas indicó que la generación de megavatios en Venezuela debería tener un excedente de 15%. “De manera que si hay una falla, poder cubrirla”.

Los apagones diarios no dependen del sol

¿Pero realmente el sol tiene la culpa? ¿El sol tiene la culpa? El gobierno de Delcy Rodríguez anunció un “Plan de Ahorro Eléctrico” de 45 días, atribuyendo las fallas al paso perpendicular de los rayos solares sobre el territorio nacional.

En las regiones se reportan cortes diarios de hasta 4 horas, electrodomésticos perdidos y derechos fundamentales (salud, educación y trabajo) bajo ataque. Y no solo en época de calor y sequía, sino de forma constante.

En un reciente reportaje publicado en Runrun.es, ciudadanos de distintos estados del país narraron cómo las deficiencias en el servicio eléctrico son sostenidas, sin estacionalidad ni patrón climático claro, pero con un perjuicio incalculable a la calidad de vida.

“Excusas como las del sol ya las dijo Jesse Chacón en su momento, igualito que Delcy en estos días, esto no es más que un simple descaro”, afirma David León, habitante de Guatire, quien ya perdió un televisor y tuvo que remendar su nevera para convertirla de digital a analógica, porque se dañó luego de un apagón y los repuestos no se consiguen.

En un análisis compartidoen sus redes sociales el ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José de Viana, explica cómo el colapso eléctrico de Venezuela no es un problema técnico, sino más bien “un profundo fracaso institucional y financiero”.

Argumenta que a pesar de tener las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio, el sistema eléctrico del país es el más vulnerable de la región. El experto enumera como causas la desinversión y canibalización de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible para turbinas (lo cual destaca como paradoja en un país petrolero), sobrecarga hídrica, porque el Bajo Caroní asume todo el peso operando fuera de diseño, fallas de transmisión con más de 800 kilómetros de red inestable por falta de mantenimiento y la fuga de talento, o pérdida crítica de ingenieros y personal especializado.

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