Representantes del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez informaron que lograron recuperar las sedes diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos, lo que permitirá retomar y mejorar la asistencia a los connacionales en ese país.

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Óliver Blanco, expresó este sábado 28 de marzo que junto al encargado de negocios de Venezuela para EE. UU., Félix Plasencia, habían retomado el control de los edificios consulares. Agregó que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, estos espacios serán rehabilitados para ponerlos “al servicio de todos los venezolanos”.

Ambos funcionarios acudieron a Washington para la instalación de la misión diplomática de Venezuela en ese país. “Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, declaró Blanco junto a Plasencia en un video compartido en X.

Como parte de su agenda, sostuvieron una reunión con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau.

Sedes diplomáticas en el abandono

En 2019 cuando la administración de Donald Trump respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada de EE. UU. en Caracas y retiró al personal de la sede diplomática venezolana en Washington.

Cuatro años más tarde, cuando el gobierno interino de Guaidó se disolvió, Estados Unidos tomó el control temporal de estos espacios. Sin embargo, con el paso de los años el deterioro de los edificios fue significativo. Según declararon algunos funcionarios venezolanos, las sedes consulares fueron poco a poco vandalizadas y desvalijadas.

El viceministro para Comunicación Internacional de la Cancillería, Rander Peña, fue uno de los realizó una inspección a los edificios y declaró el 6 de marzo que se requieren varios arreglos estructurales para devolverles la “dignidad institucional”.

Una nueva etapa de relaciones

Con la incursión militar del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió el poder. Trump informó entonces que ejercerían un tutelaje para conducir a la recuperación de Venezuela, a través del control de sus transacciones petroleras. El mandatario también dijo que el objetivo era una eventual transición a la democracia.

Como parte de esta nueva etapa, se designó a Laura Dogu como la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela. La funcionaria se trasladó a Caracas el 31 de enero pasado.

El 5 de marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. informó que ambos países acordaron reanudar las relaciones diplomáticas. La mañana del 14 de marzo la bandera estadounidense se izó en la sede de la embajada en el sector Valle Arriba.

Esta activación de las sedes consulares es especialmente importante para los miles de migrantes venezolanos en ese país que quedaron sin acceso directo a trámites como la renovación de pasaportes, registros civiles o la asistencia legal. Ante la audiencias de los consulados, la mayoría debía trasladarse a otros países para realizar estas gestiones.

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