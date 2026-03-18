Las reacciones a la designación de Gustavo González López como ministro de Defensa

La presidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, informó este miércoles 18 de marzo, la designación de Gustavo González López como nuevo ministro del Poder Popular para la Defensa.

A través de su cuenta en X, Rodríguez agradeció a Vladimir Padrino López por su “lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”.

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Este es el segundo cargo que ocupa González López desde el pasado 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro en la operación “Operación Resolución Absoluta” (Absolute Resolve) ejecutada por el Gobierno de los Estados Unidos.

Ante la nueva designación, partidos políticos, sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron a través de las redes sociales para rechazar el nombramiento de González López:

La ONG Provea señaló en un post publicado en su cuenta en X que la designación de Gustavo González López como ministro de Defensa “mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela”.

Provea recordó que mientras González dirigió el SEBIN de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024 se ejecutaron detenciones arbitrarias y torturas, según ha denunciado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.

Recalcó que bajo su gestión también murió el concejal Fernando Albán, mientras estaba detenido en el SEBIN de Plaza Venezuela en octubre de 2018.

“No puede haber reinstitucionalización real mientras quienes dirigieron la represión conserven cuotas de poder. Desmantelar ese aparato es una condición mínima para cualquier proceso creíble de cambio en Venezuela”, se lee en el post.

Reciclaje de impunidad.



La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela.



González dirigió el SEBIN de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Bajo su dirección, el SEBIN ejecutó detenciones arbitarias y torturas,… https://t.co/ndfwAwW6pF — PROVEA (@_Provea) March 18, 2026

La ONG Transparencia Venezuela recalcó que Gustavo González López ha ocupado, al menos, 10 cargos públicos, entre ellos ministro de Interior y Justicia, director del Sebin, intendente de Asuntos Estratégicos en Pdvsa y comandante de la Guardia de Honor Presidencial.

El nuevo ministro de la Defensa, Gustavo Enrique González López, ha ocupado al menos 10 cargos públicos, entre ellos ministro de Interior y Justicia, director del Sebin, intendente de Asuntos Estratégicos en Pdvsa y comandante de la Guardia de Honor Presidencial.… pic.twitter.com/45m60uLcNm — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) March 18, 2026

El dirigente político Juan Pablo Guanipa expresó en entrevista con la periodista Jessica Vallenilla que González López no es “un melón” y que su paso por el Ministerio de Defensa debe ser transitorio. Aseguró que lo que está pasando es “bueno para Venezuela”.

La salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa es una buena noticia para Venezuela.



Gustavo González López no es “un melón”, su paso por el Ministerio de Defensa debe ser transitorio.



pic.twitter.com/3F2E4DwdDv — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) March 18, 2026

El activista y defensor de derechos humanos Jonatan Palacios advirtió que el nuevo “ministro de la Defensa” de Venezuela no es un militar cualquiera.

🚨 El nuevo "ministro de la Defensa" de Venezuela no es un militar cualquiera. Es Gustavo González López, el hombre que durante años dirigió el aparato de inteligencia del régimen y estuvo al frente del SEBIN, uno de los organismos más señalados por persecución, detenciones… pic.twitter.com/qkIrlfzhd9 — Jonatan Palacios (@JPActivista) March 18, 2026

El ex preso político Villka Fernández aseguró que con este nombramiento se busca institucionalizar la “tortura” en Venezuela.

Y así se busca institucionalizar la “TORTURA” en Venezuela 🇻🇪



Gustavo González López lo recuerdo claramente cuando visitaba el “HELICOIDE “ estando yo ahí secuestrado y siendo @delcyrodriguezv la vicepresidente de Maduro y tenía el SEBIN bajo su mando y González López como… https://t.co/bgo8HKBdbr — Villca Fernandez (@VillcaFDEZ23) March 18, 2026

Por su parte, el partido político Primero Justicia se pronunció por la salida de Vladimir Padrino y afirmó que tuvo que haberse efectuado “hace mucho tiempo” por su complicidad en crímenes de lesa humanidad.

La salida de Vladimir Padrino López tuvo que haberse efectuado desde hace mucho tiempo, por su complicidad en crímenes contra la humanidad, narcotráfico y traicionar a los venezolanos en sus aspiraciones de prosperidad y libertad.



Padrino López burló la voluntad de los… — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 18, 2026

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