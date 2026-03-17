Red de excarcelados denuncia selectividad en Ley de Amnistía: “Nos evalúan nuestros verdugos”

La Red de Excarcelados denunció este lunes, 16 de marzo, selectividad y retraso injustificable en la aplicación de la Ley de Amnistía.

A través de un mensaje difundido en la cuenta en X del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, la red señaló que la Ley de Amnistía no solo resultó “chucuta” sino también “una gran estafa”.

La Red de Excarcelados, en la vocería del periodista Carlos Julio Rojas, expresó que el caso de los periodistas la ley “es más infame” porque los comunicadores sociales fueron encarcelados y condenados por cumplir con su trabajo de informar y enfrentar la mentira con la veracidad periodística y la opinión libre.

En rueda de prensa, Rojas, acompañado por los expresos políticos Eduardo Torres, Williams Dávila y Nicmer Evans, propusieron una Comisión de la Verdad con presencia de organismos internacionales para que quienes sometieron a procesos judiciales a los presos políticos no sean los que hagan la evaluación.

“Estamos siendo evaluados por nuestros verdugos” denunciaron.

Rojas opinó que el “fiscal impostor “debe “dejar de engavetar los casos y trabajar para que haya una transición real a la democracia y la reconciliación”. Agregó que la “dictadura tutelada de Delcy” tiene total responsabilidad en que la situación de los presos políticos continúe igual “y se siga sometiendo a los venezolanos”.

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Llamado de atención para Larry Davoe

El periodista Carlos Julio Rojas detalló que la mañana del lunes acudió al Palacio de Justicia para una nueva presentación ante el Tribunal Primero del Terrorismo y conocer la respuesta sobre la solicitud de amnistía que introdujo.

“Eso le está ocurriendo a centenares de personas que están con la angustia de que solicitaron la ley de amnistía que le fuera aplicada y no ha habido respuesta. Y mi mensaje, primeramente, es a Larry DAVOe, que está como fiscal interino. De verdad que se acometan estos casos, porque si se está dando una reconciliación nacional, no puede ser de la boca para afuera”, dijo el comunicador.

Comentó que las colas en la puerta del Palacio de Justicia llegaban a la Plaza Diego Ibarra, con familiares y presos políticos en condición de medidas cautelares, angustiados porque no saben qué respuesta se va a recibir.

“Larry Davoe, en vez de estar encabezando casos o aplicando la selectividad, nosotros le pedimos que realmente trabajen. Porque hoy muchos estamos con medidas cautelares, hoy incluso tenemos amenazas de hablar, pero la decisión fue quitarnos la mordaza, porque hay que decir lo que está pasando”, reclamó el periodista.

Rojas, en nombre de la Red de Excarcelados, pidió a Jorge Arreaza y a Nora Bracho la necesidad una reunión para que escuchen a los presos políticos que aún quedan detenidos.

“Nosotros les hacemos un llamado, que ellos tienen derecho a un debido proceso, que no puede haber daños colaterales. Hay gente inocente que ha pasado incluso 8 años preso y no ha recibido la medida cautelar”, recordó.

RETARDOS EN LA AMNISTÍA | #16marzo | 📹 | La #LeyDeAmnistía no solo resultó chucuta, como todo lo que ofrece esta #Dictadura, es también una gran estafa.



Las víctimas no reciben su libertad plena, pese a que nunca debieron estar presos porque no han cometido ningún delito.



La… pic.twitter.com/Ph6sO0eKWF — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) March 16, 2026

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