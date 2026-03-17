Ventas en estaciones de servicio prémium han bajado en 98 %

De acuerdo al presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), Oscar Prosperi, las ventas de combustible en las estaciones de servicio que expenden la llamada gasolina superprémium han descendido en 98 % desde que el Ejecutivo nacional implementó esta medida.

“Esto ha sido catastrófico, están vendiendo apenas el 2 % de lo que hacían antes”, dijo Prosperi en una entrevista radial.

El empresario sostuvo que surtir gasolina superprémium de 97 octanos a un vehículo con diez o más años no representa beneficio alguno.

“Ese combustible podría favorecer a los carros nuevos, que son poco en el país”.

Prosperi sentenció que la mayoría del parque automotor en Venezuela data de más de una década.

De acuerdo al empresario, en Venezuela hay un total de 16 estaciones de servicio que venden gasolina superprémium, de las cuales la mayoría están en Caracas.

Prosperi no rechaza la medida, sino la forma como se ha implementado.

“El Ejecutivo exige que el pago sea en divisas y eso ha creado un malestar en el consumidor porque el dólar no es la moneda oficial circulación nacional”.

Para Prosperi es fundamental que todas las estaciones de servicio puedan vender gasolina de varias categorías.

“Que se pueda vender gasolina a precio internacional (USD 0,5), superpremium a dólar y subsidiada también, todas las bombas tienen sistema para vender gasolina de varios tipos”.

El pasado 16 de febrero, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) implementó el plan piloto de gasolina superprémium en zonas como El Hatillo, Terrazas de Club Hípico, Tamanaco, Blandín, La Floresta y Altamira.

Al principio, se informó que serían solo seis estaciones de servicio, pero reportes de usuarios señalan que otras, como la Texaco y las dos que están cerca del centro comercial San Ignacio, se sumaron al plan con el que número se ha elevado a diez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.