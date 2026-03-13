Denuncian que GNB bloqueó protesta pacífica por presas políticas en La Crisálida

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron a familiares, amigos y defensores de derechos humanos realizar un pancartazo pacífico frente al centro de detención La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.

A través de su cuenta en X, el comité informó que los efectivos forzaron a los asistentes a retirarse, alegando que debían ubicarse a una distancia mínima de 500 metros de la sede por ser esta una “zona militar”.

“Debido a esta restricción arbitraria y al hostigamiento recibido, los familiares se vieron obligados a trasladar la actividad a una zona distante del centro de detención para poder alzar su voz”, se lee en el post.

El Clippve aseguró que la acción pacífica tenía como único objetivo exigir la libertad de las más de 100 mujeres que actualmente se encuentran tras las rejas en Venezuela por motivos políticos.

El comité reiteró que manifestar pacíficamente es un derecho y que la exigencia de justicia para las presas políticas no debe ser objeto de amedrentamiento.

🚨 ALERTA | Hoy, #13Mar, denunciamos que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron a familiares, amigos y defensores de derechos humanos realizar un pancartazo pacífico frente al centro de detención La Crisálida, en Los Teques. Bajo el argumento de que el… pic.twitter.com/lQ4ueEsZTs — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 13, 2026

Caminata por las mujeres

Los familiares de mujeres detenidas hicieron una caminata para exigir la liberación de todas las presas políticas.

“No olvidemos a nuestras mujeres”, se lee en una de las pancartas.

#13Mar Familiares de mujeres detenidas por motivos políticos hicieron una caminata hacia la cárcel La Crisálida, en Los Teques, para exigir la liberación de todas las presas políticas. "No olvidemos a nuestras mujeres", se lee en una de las pancartas.



📽️: Cortesía @clippve pic.twitter.com/TGxO4nkWc0 — Runrunes (@RunRunesWeb) March 13, 2026

Los manifestantes coreaban: “justicia, justicia y libertad, todas son inocentes, ninguna delincuente”.

El último balance del Foro Penal difundido el pasado 9 de marzo, precisó que hasta el momento 508 personas están detenidas por motivos políticos en el país, de ellas 54 son mujeres.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 09/03/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 508*

Desde la semana pasada



Hombres: 454

Mujeres: 54



Civiles: 329

Militares: 179



Adultos: 507

Adolescentes: 1



Encarcelaciones 2

Excarcelaciones: 49… pic.twitter.com/EGgvczP3ss — Foro Penal (@ForoPenal) March 11, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

