Transparencia Venezuela: deuda externa se incrementó a más de 170.000 millones de dólares

La ONG Transparencia Venezuela publicó una estimación de la deuda externa en lo que va de 2026. Según la organización, el monto supera los 170.360 millones de dólares.

Transparencia Venezuela aseguró que, aunque la cifra es referencial, es claro que debe ser “mucho mayor”. La ONG recordó que, en octubre de 2025, publicó una estimación basada en cálculos de expertos; un estudio que arrojó que, al cierre de 2024, la deuda externa venezolana alcanzaba 164.432 millones de dólares.

Socias de Pdvsa elevan la cifra

Después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, la empresa española Repsol hizo pública la deuda del Estado venezolano en el informe financiero anual 2025: 4550 millones de euros, equivalentes a unos .460 millones de dólares, lo que representa más de cuatro veces del monto que estimamos para 2024 basados en fuentes disponibles.

Posteriormente, el director general de la empresa italiana ENI, luego de anunciar que se les permitiría recibir petróleo venezolano, gracias a una flexibilización en las sanciones, señaló que Venezuela le debe 3000 millones de dólares, es decir, 1713,8 millones más de lo que se había considerado.

Transparencia Venezuela señala que ambas empresas —y cualquier otra asociada a Pdvsa que pretenda reclamar acreencias— deberán presentar evidencias documentales que respalden sus montos, cumpliendo con los requisitos del marco legal venezolano y demostrando que las obligaciones cuentan con la aprobación del Poder Legislativo legítimamente constituido.



La organización destacó que la deuda por laudos arbitrales, representa 28 % del aduedo no financiero. Estos montos ya fueron establecidos en centros de arbitraje y confirmados por tribunales, por lo que su variación depende principalmente de los intereses acumulados por cada año de insolvencia.

El desafío del Gobierno

Transparencia Venezuela advirtió que una de las tareas más urgentes del próximo Gobierno legítimo será auditar y renegociar la deuda externa teniendo en cuenta la crisis humanitaria y económica que atraviesa el país.

La ONG exhorta al gobierno de Delcy Rodríguez a informarle al país cuál es el monto de deuda que reconoce el oficialismo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

