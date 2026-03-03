Piden libertad para sobreviviente de cáncer, Manuel Alejandro Bohórquez

La vida del preso político Manuel Alejandro Bohórquez Colina corre riesgo. Así lo expone la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una publicación de X.

La ONG expuso que la condición de salud del zuliano de 31 años, que permanece preso en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua desde marzo de 2025, es precaria y requiere una atención urgente.

“Nuestro llamado a las autoridades del Estado venezolano es para que se otorgue de manera inmediata la libertad plena a Manuel”, escribió la ONG en sus redes sociales.

Bohórquez requiere atención médica especializada por ser paciente sobreviviente de sarcoma epitelioide, un tipo de cáncer poco común que afecta los tejidos blandos.

Sus familiares denunciaron además que padece una alergia crónica en la piel como consecuencia de picaduras de insectos en distintas zonas del cuerpo y que presenta igualmente dolor en la zona lumbar por atrofia en la columna.

De acuerdo a la ONG, a Bohórquez se le han violado sus derechos fundamentales, especialmente a la salud y al debido proceso.

Bohórquez fue detenido en el sector 13 de San Jacinto, en Maracaibo, el pasado 14 de agosto de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a dos semanas de los comicios presidenciales donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al hoy preso en los Estados Unidos Nicolás Maduro, sin hasta ahora presentar resultados desagregados en su página web.

“Mantener su privación de libertad bajo estas circunstancias representa un riesgo desproporcionado para su integridad física, contraviniendo los estándares nacionales e internacionales de protección a la vida y los derechos humanos”, indicó la ONG.

El zuliano fue aprehendido luego de que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo vinculara con un presunto plan terrorista para atentar contra la Embajada de Argentina en Caracas, sede diplomática donde estaba retenido un equipo vinculado a María Corina Machado que posteriormente fue evacuado sin que el Ejecutivo diera mayores explicaciones.

Amnistía sin casos rezagados

JEP expuso que la recién aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo Ley de Amnistía, debe regirse por el principio de igualdad “asegurando que ningún caso quede rezagado y menos cuando existen razones humanitarias de peso”.

La organización agregó que el llamado a justicia con Bohórquez debe extenderse igualmente a Nudre Javier Chourio y Reny Regino González, quienes se encuentran procesados por la misma causa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.