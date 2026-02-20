El mismo día en el que aprobaron la Ley de Amnistía allanaron la casa de Magalli Meda

La exjefa de campaña del Comando Con Venezuela, Magalli Meda, denunció la madrugada de este viernes que, mientras la Asamblea Nacional discutía la aprobación de la Ley de Amnistía, “el régimen” ordenó a 16 hombres armados y civiles irrumpir de manera violenta en su residencia en Caracas. Según relató, los sujetos llegaron en seis camionetas y entraron para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Meda detalló que los hombres estuvieron varias horas adentro de su casa y que dejaron dos carteles que decían “asegurado” e “incautado”.

Magalli Meda aseveró que el mensaje con la Ley de Amnistía es bastante claro: “aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ley y el perdón”.

La exjefa de campaña advirtió que la violencia gubernamental se volverá a repetir en contra de quienes no obedezcan “sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte”.

“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, sentenció.

¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?



👇🏼👇🏼👇🏼 En este hilo describo lo que han hecho contra mí y mi familia, y contra todos los venezolanos.



Anoche, #19Feb, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados… pic.twitter.com/W72jSpxbrs — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) February 20, 2026

Otros allanamientos

En el mismo post en X, Magalli Meda denunció que esta no es la primera vez que funcionarios del gobierno allanan su vivienda y la de sus familiares.

Señaló que el pasado 8 de mayo de 2025, 13 hombres armados y civiles bajo el liderazgo del General Jesús Rafael Ferreira se llevaron cajas con sus pertenencias y destruyeron su casa. “Todo quedó registrado remotamente”, dijo.

Nuestro hogar había sido allanado ya el 08 de mayo de 2025, cuando el General Jesús Rafael Ferreira lideró un operativo con más de 13 hombres armados y civiles que se llevaron cajas con nuestras pertenencias y destruyeron nuestra casa. Todo quedó registrado remotamente. pic.twitter.com/N8KpbXJ6KM — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) February 20, 2026

Un día después, el 9 de mayo, la casa de su madre, una adulta mayor, también fue violentada. “Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de desmantelarla, la clausuraron. Nadie puede entrar”, afirmó.

Al día siguiente, el 09 de mayo de 2025, hicieron lo mismo en la casa de mi madre, una persona de la tercera edad que no está involucrada en nada político. Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de… pic.twitter.com/evBumfp7L4 — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) February 20, 2026

Meda publicó un video en el que denuncia cómo hombres vestidos de negro y portando armas largas, los apuntaban a diario mientras ella y sus compañeros Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González estaban asilados en la embajada argentina en Caracas, por temor a ser detenidos.

Pero voy más allá: la siguiente imagen jamás las hicimos pública, pero sí las entregamos a organismos de DDHH para denunciar cómo nos apuntaban con armas largas diariamente mientras estábamos asilados dentro de la embajada argentina en Caracas. Esa imagen está tomada desde donde… pic.twitter.com/YviGB9qcVh — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) February 20, 2026

“No buscan una verdadera amnistía. No buscan justicia. No aceptan un país de ciudadanos libres. Pretenden lavarse la cara. Quieren que olvidemos sus crímenes y actuar impunemente para siempre. Quieren un país de esclavos y cómplices, y pretenden expulsar a quien no lo sea”, cuestionó Meda.

Asilo, persecución y exilio

La persecución en contra de Magalli Meda ha escalado desde marzo de 2024, meses antes de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

El Ministerio Público (MP) emitió una orden de arresto en contra de Meda y otros seis dirigentes del partido Vente Venezuela acusándolos de crear planes desestabilizadores y violencia de cara a las presidenciales.

Para evitar su captura, el 20 de marzo los seis dirigentes se refugiaron en la Embajada de Argentina. Más de 400 días permanecieron asilados denunciando fallas en los servicios básicos como agua, electricidad y el asedio de los funcionarios policiales.

El 6 de mayo de 2025, Meda y otros cuatro opositores fueron extraídos de la sede diplomática en una operación denominada “Operación Guacamaya”, logrando salir del país con apoyo internacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

