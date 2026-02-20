Edmundo González: Una amnistía responsable es la transición del miedo al estado de Derecho

El líder de oposición, Edmundo González Urrutia, afirmó este viernes 20 de febrero que una amnistía “responsable” representa el paso del miedo al Estado de derecho, luego de que la Asamblea Nacional aprobara en segunda discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

A través de su cuenta en X, el dirigente aseguró que está convencido de que se puede construir una amnistía a la medida de un país entero.

“Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite. Una amnistía define si mantenemos la espada en alto o la envainamos bajo la fuerza de la ley. Define si seguimos administrando el miedo o si establecemos reglas claras y límites efectivos”, expresó.

El dirigente insistió en que cualquier proceso de reconciliación debe estar acompañado de verdad, reconocimiento y reparación, elementos que considera indispensables para que la medida sea legítima y sostenible. “No hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, señaló.

González Urrutia también subrayó la importancia de preservar la memoria histórica del país en medio de la transición. “Tenemos la responsabilidad de documentar nuestra historia antes de que los hechos desaparezcan. Muchos protagonistas son hoy historia viva. Su testimonio será parte esencial de la reconstrucción nacional”, dijo.

Cuestionamientos a la ley

El visto bueno definitivo al documento legal por parte de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo género un torrente de reacciones en redes sociales. Los expertos alertan que la ley es insuficiente, restrictiva y arbitraria en algunas de sus disposiciones.

La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujú, señaló que con la aprobación del documento legal, la AN dio visto bueno a un “panfleto” que deja por fuera a tres cuartas partes de los presos políticos que siguen presos en prisión, tanto civiles como militares. “No existe un delito más político que este”, escribió.

Asimismo, el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que la Ley de Amnistía deja por fuera la mitad de los 28 años que debería abarcar

“De los otros 13 años que sí son considerados, sólo se abarcan meses y momentos puntuales. A vuelo de pájaro, de esos 156 meses en total sólo se consideran más o menos 20 meses”, aseveró Himiob.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

