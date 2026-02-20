Jorge Rodríguez incluyó a Cilia Flores en comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en horas de la noche de este 19 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que Cilia Flores, actualmente encarcelada en Estados Unidos, formará parte de la comisión especial de seguimiento que establece el artículo 15 de la ley sancionada.

El presidente de dicha comisión será Jorge Arreaza. Nora Bracho (UNT) fungirá como vicepresidenta. Otros parlamentarios que la integrarán el grupo de 23 personas son los oficialistas Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García Carreño, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra -hijo del exgobernante Nicolás Maduro-América Pérez, Pedro Carreño, Iris Varela, Roy Daza, Francisco Torrealba, Jacqueline Farías y otros de fracciones que se identifican como opositoras como Stalin González, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Pablo Pérez, Rubén Lima, David Uzcátegui, Luis Florido, Alejandra Rodríguez y Alfonso Campo.

La primera tarea encomendada al grupo, precisó Rodríguez, es dirigirse al Palacio de Miraflores para entregar la ley sancionada a Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, “para que sea sancionada de manera perentoria”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó a los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en la que destaca la Diputada Cilia Flores, actualmente secuestrada en EEUU… #FreeCilia pic.twitter.com/8wfdb8ODHZ — Yojan (@Yojan_Patriota) February 20, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.