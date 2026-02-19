Clippve expone en Ginebra la represión, tortura y desapariciones forzadas en Venezuela

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) convirtió su lucha por la libertad y la justicia en una galería de incidencia visual y documental durante el Geneva Summit for Human Rights and Democracy, uno de los eventos internacionales más importantes sobre derechos humanos.

La exposición busca visibilizar, ante líderes políticos, diplomáticos, organismos internacionales y medios de comunicación, las condiciones de reclusión, tortura, aislamiento y desapariciones forzadas que enfrentan las personas presas por motivos políticos en Venezuela.

La muestra se instaló en Espace Jeanne Hersch, en el marco de la sesión anual principal del United Nations Human Rights Council en Ginebra, donde ministros de Relaciones Exteriores y delegados de todo el mundo discuten la agenda global de derechos humanos.

“La represión en Venezuela no es un dato abstracto, sino una realidad palpable: hombres, mujeres, adolescentes y personas mayores detenidos arbitrariamente, incomunicados, aislados, torturados y, en muchos casos, desaparecidos”, señaló un portavoz de Clippve en una nota de prensa compartida con esta redacción.

La organización venezolana destaca que ha documentado detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias inhumanas que, según su último informe, se agudizaron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La galería está compuesta por 16 tótems expositivos alternando formatos de tres y cuatro caras que combinan testimonios legítimos, imágenes documentales y datos verificables sobre distintos centros de reclusión en Venezuela. El recorrido abarca recintos como El Helicoide, Ramo Verde, Yare, El Rodeo I, Tocorón y Tocuyito, así como categorías específicas de víctimas: mujeres presas políticas, adolescentes detenidos, personas mayores, personas desaparecidas, muertos bajo custodia y casos de aislamiento como forma de tortura.

Entre los temas centrales que Clippve llevará a Ginebra figuran patrones sistemáticos de desaparición forzada, el uso del aislamiento como herramienta de tortura y la criminalización de la actividad política en Venezuela. El objetivo es situar estas denuncias en los principales foros diplomáticos y presionar para que se generen soluciones reales a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

Las voces de la resistencia en el mundo

El Geneva Summit 2026 reúne a voces globales que han resistido regímenes autoritarios, incluidos Yulia Navalnaya, Mutasim Ali, Marzieh Hamidi, Masih Alinejad y Sviatlana Tsikhanouskaya. Este es un espacio global en el que defensores, sobrevivientes y expresos políticos alzan la voz ante diplomáticos, periodistas y líderes mundiales.

En el marco del evento, el pasado 18 de febrero Pedro Urruchurtu Noselli, asesor de la oposición venezolana, dirigió un discurso basado en su experiencia tras haber sido objeto de persecución política y permanecer refugiado más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas.

“Era un rehén allí. Y tenía ocho años cuando Hugo Chávez llegó al poder y mi familia quedó en silencio porque sabían que él usaría las instituciones democráticas para destruir a la democracia. Pero si algo logró Chávez fue que la gente se interesara en la política”, expresó, tras contar cómo fue su aproximación a la política como estudiante para oponerse a la reforma constitucional de 2007, cómo se unió al movimiento de María Corina Machado y cómo en diciembre de 2023 fue blanco de la persecución política.

“Mi reloj empezó a vibrar con mensajes: ‘vienen por ti, corre’. Me subí a un carro con mis colegas Claudia y Henry. Fui a una embajada y el embajador nos aceptó”, contó. Relató que permanecieron dos semanas allí y que luego se inició una jornada de presentaciones ante tribunales, su pasaporte fue anulado y en marzo de 2024, se anunció otra orden de captura en su contra y otros diez líderes de Vente Venezuela. Fue ese momento en el que se refugiaron en la embajada argentina en Caracas y desde allí, asegura, siguieron coordinando la campaña de Edmundo González y María Corina Machado.

Mi intervención completa en @GenevaSummit, subtitulada en español, por la libertad de todos los presos políticos civiles y militares, y por la liberación de Venezuela.

—

My full remarks at the @GenevaSummit, for the freedom of all civilian and military political prisoners, and… pic.twitter.com/SUQqooJhRa — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) February 18, 2026

Urruchurtu expuso ante la audiencia cómo durante 10 meses los refugiados en la embajada argentina fueron sometidos a asedio constante, interrupciones de servicios como energía eléctrica y agua y vigilancia armada en los alrededores de la residencia diplomática para quebrarlos moralmente y obligarlos a rendirse.

“Tomamos agua de la piscina del embajador en las peores condiciones, sin refrigeración con la comida podrida, racionábamos todo y a veces comíamos solo una vez al día. Y nuestros vecinos eran los que nunca esperarías tener: las embajadas de Rusia y Corea del Norte”, agregó.

Precisó también que para lograr escapar, aprovecharon que el corte de energía eléctrica en el edificio dejó las cámaras de seguridad inhabilitadas. “El régimen lo descubrió cuatro días después”, dijo, y denunció que luego se habían enterado de que el gobierno estaba supuestamente cavando un túnel para entrar a la embajada: “El plan era desaparecernos o matarnos”.

Un llamado a la libertad

Para Clippve, la galería no es solo una exposición, sino “una herramienta de incidencia estratégica que busca traducir la evidencia en acción diplomática, promoviendo libertad plena, justicia y la atención urgente de la comunidad internacional a la situación de los presos políticos venezolanos”.

Destacan que esta acción internacional se suma a la lucha que libran los familiares en el terreno venezolano, quienes llevan más de 40 días durmiendo a las afueras de los centros de reclusión, elevando la voz de quienes pretenden ser silenciados.

“Mientras en Ginebra se expone la evidencia ante el mundo, en Venezuela las familias sostienen la vigilia permanente por la libertad, convirtiendo el dolor en denuncia y la resistencia en memoria”, afirman.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.