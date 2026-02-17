TelegramWhatsAppFacebookX
Huelga de hambre en Zona 7: Prohíben ingreso de suero a presos políticos descompensados

La tarde de este lunes 16 de febrero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que funcionarios policiales en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, conocida como “Zona 7”, impidieron que familiares ingresaran suero para hidratar a los detenidos que se mantienen en huelga de hambre.

De acuerdo con la organización, los detenidos presentan signos de descompensación tras superar las 60 horas en huelga de hambre. Los funcionarios no ofrecieron explicaciones sobre la prohibición de los insumos, una medida que se suma a la “negación de atención médica”, recordó el Clippve.

El Comité calificó de “inaceptable” que se niegue el acceso a insumos vitales, pues pone en riesgo la integridad física de quienes exigen su libertad. Cabe destacar que este lunes de carnaval los familiares de los presos políticos de ese centro de detención también cumplieron 48 horas en huelga de hambre.

Realidad Helicoide difundió un video en el que denuncian la actitud de un funcionario policial, de nombre John García, quien acusó a los familiares de “armar un show y cometer un delito” por reclamar la liberación de los detenidos.

Manipulación de expectativas: El daño de los anuncios políticos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que el anuncio de excarcelaciones masivas del pasado 8 de enero respondió más a una “estrategia de comunicación política que a un compromiso real con la libertad”.

JEP señaló que la manipulación de expectativas ha tenido un efecto “devastador” en las víctimas.

“Lo estamos viendo en casos concretos, como lo que está sucediendo en Zona 7, donde la incertidumbre, la espera prolongada y las promesas incumplidas han agravado el sufrimiento físico y emocional de los detenidos y sus familias”, sentenció la organización.

Para la ONG, estos hechos confirman que la “prisión política sigue siendo utilizada como mecanismo de presión y chantaje” y que el sistema de justicia continúa “instrumentalizado para castigar y generar temor”.

Finalmente, el exhorto de JEP fue enfático: “No se puede jugar con la esperanza de quienes esperan justicia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Imágenes de las afueras de Zona 7, donde presos políticos y familiares mantienen huelga de hambre / Foto: Alberto Rodriguez News
Redacción Runrun.es
