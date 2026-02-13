Se vence el plazo de Jorge Rodríguez y Zona 7 sigue sin excarcelaciones: suspendieron las visitas

Este viernes, al vencerse el plazo prometido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, madres y familiares de presos políticos amanecieron encadenados en la Zona 7 de Caracas exigiendo respuestas tras una nueva promesa incumplida de liberación.

El pasado 6 de febrero, cuando Rodríguez visitó el campamento de familiares en la capital, garantizó que las excarcelaciones se producirían de forma inmediata: “el martes que viene -refiriéndose en esa ocasión al 10 de febrero- y a más tardar, el viernes -13 de febrero- están todos sueltos. Yo voy a seguir viniendo, el lunes vengo”, declaró Rodríguez en un video difundido en redes sociales.

Al cumplirse el plazo ofrecido por el vocero oficialista, las madres y parientes de los privados de libertad denunciaron no haber obtenido ninguna liberación ni respuesta clara sobre el destino de sus seres queridos, y optaron por encadenarse en un acto de protesta pacífica.

Durante la noche anterior, los familiares denunciaron una fuerte presencia policial, que interpretaron como un acto de hostigamiento destinado a inhibir la manifestación pacífica de las víctimas.

Sandra Rosales, familiar del oficial en jefe, Dionis Quintero, una de las familiares encadenadas en la Zona 7, resaltó que no solo fue incumplida la promesa de Jorge Rodríguez, sino que también los funcionarios policiales suspendieron el régimen de visitas: “Ahora, nos están diciendo que hicimos un show porque nos encadenamos en medida de protesta para ver a nuestros familiares libres y el cumplimiento de la palabra de Jorge Rodríguez el 6 de febrero. Estaremos encadenadas lo que sea necesario hasta verlos libres, los queremos libres”, expresó en un video difundido por el Clippve.

Familiares de presos políticos en Zona 7 denuncian que el narcorégimen les suspendió las visitas



"Estaremos encadenados hasta que sea necesario para ver a nuestros familiares libres", dijo Sandra Rosales al exigir a Jorge Rodríguez que cumpla su palabra tras anunciar… https://t.co/OYqbQlB1CH pic.twitter.com/dltvBEudbn — Jessica Vallenilla (@la_katuar) February 13, 2026

“Los amamos, los queremos ver afuera, la visita nos parece una limosna (…) Solo queremos que ustedes llamen y les digan ‘mira, esta gente solo está pidiendo que cumpla con lo que prometieron”, dijo otra madre a uno de los funcionarios que custodia la Zona 7. “Apóyennos, somos su gente, su pueblo, sus hermanos. Encadenarnos no es una payasada, Jorge Rodríguez que nos cumpla, o no tiene palabra o vino a jugar con nosotras y nuestros sentimientos”, reclamó.

EXIGEN RESPETO | Familiares reclaman a funcionarios que descalifican como “payasada” su acción pacífica por la libertad



La exigencia se produjo la mañana de este viernes #13Feb, durante una acción pacífica, tras el vencimiento del plazo prometido por el presidente de la Asamblea… pic.twitter.com/MRYlQyr3Iq — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 13, 2026

El desgaste de la espera

Este sería el segundo anuncio sobre una supuesta liberación total de presos políticos realizado por Rodríguez desde el pasado 8 de enero, cuando los familiares se apostaron en las inmediaciones de los centros de reclusión para vigilar el proceso de excarcelaciones y esperar la libertad de sus seres queridos.

Desde entonces, aseguran que la incertidumbre y el desgaste físico y emocional se han incrementado “como consecuencia de la indiferencia institucional, la falta de respuestas, la política de hostigamiento y las expectativas generadas en torno a la Ley de Amnistía”, cuya segunda discusión fue diferida para el jueves 19 de febrero, después del asueto de Carnaval.

El Clippve cerró el comunicado denunciando que los familiares están “cansados de promesas incumplidas” y del uso propagandístico de su dolor, y reiteraron su exigencia de que se cumplan los compromisos hechos por el presidente de la Asamblea Nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.