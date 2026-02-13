“Los están matando poco a poco”: La denuncia sobre presos políticos de la Operación Gedeón

Después de seis meses de incertidumbre, familiares de 32 presos políticos vinculados a la llamada Operación Gedeón pudieron ver a sus seres queridos este jueves, 12 de febrero, pero los encontraron en condiciones deplorables y en estado de desnutrición.

Los familiares de los detenidos por esta causa llevaban meses esperando para poder verlos. En repetidas ocasiones denunciaron que fueron trasladados desde El Helicoide en Caracas hasta el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda. Les pidieron incluso llevar la paquetería y llevaron lo que pudieron, sin saber si realmente sus familiares estaban allí.

“Los están matando poco a poco”, denunció una de las parientes de los presos políticos por la Operación Gedeón desde una vigilia realizada desde las inmediaciones de El Helicoide la noche del 12 de febrero.

Una de las madres manifestó que si les hubiesen permitido llevarle algunos alimentos no estarían en el estado en que los encontraron. “Si ustedes no podían alimentarlos, nosotras de cualquier manera hubiésemos buscado esa comida para ellos. ¿Tenemos que llegar a esto, a conseguir prácticamente unos esqueletos ambulantes”, denunció la señora, visiblemente afectada por el estado en que encontró a su hijo.

“Yo les exijo, por favor, traigan a esos muchachos mientras que damos el paso a la amnistía (…) Porque estamos claros de que esos muchachos son inocentes. Tráiganlos para su centro de origen porque es muy lejos a donde tenemos que irnos”, denunció la madre, señalando que a otra familiar la llamaron desde Barinas para que viajara desde la región hasta donde se ubica el Fuerte Guaicaipuro.

Otra de las familiares, identificada como Betsy Arellano, alertó que encontró a su hijo “mal” porque lo vio “demasiado delgado”. “Me miraba a los ojos y de repente se le iba la mirada para los lados. Cuando estaba conmigo temblaba (…) Los están matando. Es horrible verlos así. Mi hijo es moreno y estaba amarillo. Es horrible verlos así”, relató la mujer entre lágrimas.

Tras SEIS MESES de desaparición forzada, familiares de los presos políticos vinculados a la Operación Gedeón pudieron verlos por primera vez. Entre lágrimas, relataron las condiciones inhumanas en las que se encuentran sus seres… pic.twitter.com/bV5Z28nXk1 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 13, 2026

Familiares de los “Los Gedeones” los encontraron en CONDICIONES INHUMANAS. pic.twitter.com/OLyGw4qO2x — Seir Contreras (@SeirContreras) February 13, 2026

¡Desgarrador! Familiares de “Los Gedeones” denuncian condiciones inhumanas de detención. “¿Era necesario llegar a esto?”. pic.twitter.com/0kqWO6DnbC — Seir Contreras (@SeirContreras) February 13, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.