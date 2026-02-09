Hijo de Juan Pablo Guanipa denuncia que desconoce el paradero de su padre

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, denunció que desconoce el paradero de su padre tras el nuevo secuestro que sufrió este domingo, a pocas horas de ser excarcelado.

Durante de una rueda de prensa, celebrada en la sede nacional del partido Primero Justicia, Ramón Guanipa informó que a las 11:45 de la noche, un grupo de hombres no identificados que portaban armas largas, emboscaron a su padre y se lo llevaron a un rumbo desconocido.

El hijo del dirigente explicó que tras la agresividad de los hombres, Juan Pablo Guanipa decidió bajarse de la camioneta en la que se transportaba y en ese momento se lo llevaron.

Ramón Guanipa señaló que la boleta de excarcelación de su padre -la cual mostró públicamente- solo indica que las únicas medidas cautelares que tiene el opositor son prohibición de salida del país y presentación cada 30 días.

“En esta boleta de de excarcelación entregada por ellos mismos queda claro que mi padre no ha cometido ningún delito y es que además, hablar, expresar su opinión, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos junto a otros presos excarcelados, no puede ser visto como un crimen”, dijo Ramón Guanipa.

El hijo del político aseveró que los venezolanos y la dirigencia política tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por el resto por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos y que “no pueden ser criminalizados por eso”.

Exigen fe de vida

Ramón Guanipa recordó que a la fecha aún hay muchos presos políticos de los cuales no se tiene ninguna información. Por tal motivo exigió una fe de vida de su padre.

“Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no aun hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo”, aseguró.

Recalcó que su padre sigue en “desaparición forzada” e insistió en que “hablar, declarar y expresarse no es un delito”.

Ocho meses detenido

Juan Pablo Guanipa fue encarcelado el 23 de mayo de 2025 por supuestamente formar parte de un complot para atentar contra las elecciones regionales y legislativas en un procedimiento que comprende el encarcelamiento de alrededor de 70 personas, entre ellos ciudadanos extranjeros.

En aquel momento, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Detalló que durante el procedimiento incautaron detonantes eléctricos, explosivos C4, teléfonos celulares, computadoras y diferentes equipos para la instalación de explosivos, así como cuadernos y agendas que “dicen todo, de todo”.

“Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado, por su eficiencia, que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible”, dijo Cabello.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

