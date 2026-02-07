Así transcurrió la protesta frente a El Helicoide 

Atendiendo el llamado a protestar pacíficamente frente a todos los centros reclusión que hizo recientemente el cardenal Baltazar Porras, decenas de familiares de presos políticos y activistas se concentraron este sábado 7 de febrero en las puertas de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide.

Bajo las consignas “Justicia, libertad y no tenemos miedo”, familiares y activistas del Comité para la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) se agolparon frente a la puerta del recinto penitenciario, pese a la resistencia puesta por los funcionarios que ahí se encontraban.

Más temprano el sacerdote Numa Rivero, párroco de San Bernardino, ofreció una oración para que aquellos que tienen en sus manos el poder de abrir las cárceles lo hagan sin más dilación.

El encuentro de oración recibió el nombre de “por la paz, la libertad y la reconciliación”.

La protesta también se realizó en los estados Carabobo, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Zulia, Lara, Táchira, Mérida, Aragua y Bolívar, donde todavía quedan centenas de presos políticos a la espera de la excarcelación masiva que prometió el pasado 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En un mensaje difundido en redes sociales, Porras llamó a acompañar a los familiares que desde hace más de un mes mantienen vigilias en las cercanías de las prisiones.

“Aprovechemos para expresarnos comunitariamente, acercándonos a esos sitios con respeto, que lo que vamos es a rezar y a estar cerca de nuestros hermanos que están sufriendo”, expresó el sacerdote.

Luego de la extracción de Maduro y Flores, el pasado 30 de enero, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide.

