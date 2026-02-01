OVCS: Derecho a la participación política fue la principal exigencia de 2025 en medio de la criminalización

Durante el año 2025, Venezuela registró un total de 2.219 manifestaciones, lo que representa un promedio de 6 protestas diarias en todo el territorio nacional, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Aunque esta cifra muestra una disminución del 58% en comparación con las 5.226 protestas documentadas en 2024, el OVCS advierte que este descenso no se debe a una mejora en la calidad de vida, sino a una estrategia sistemática de “criminalización y represión” que ha forzado a la ciudadanía a la autocensura.

Los derechos más demandados

A continuación, se detallan los derechos que motivaron la movilización ciudadana durante 2025 según las cifras del observatorio, presentados por volumen de incidencia:

• Participación política (648 protestas): Fue la principal exigencia del año (29% del total). Los ciudadanos exigieron transparencia electoral, garantías democráticas y rechazaron la juramentación presidencial de enero de 2025.

• Derechos laborales (573 protestas): Los trabajadores exigieron salarios dignos, ya que el sueldo mínimo se mantuvo en unos 3 dólares mensuales, insuficiente para cubrir la canasta básica.

• Vivienda y hábitat (556 protestas): Ocupó el tercer lugar, vinculándose directamente con el colapso de los servicios básicos que hacen “inhabitable” el hogar.

• Derecho a la Justicia (504 protestas): Familiares de presos políticos y víctimas exigieron el fin de la impunidad, el debido proceso y la libertad plena.

• Servicios Básicos (275 protestas): Demandas específicas por las fallas críticas en el suministro de agua, luz y gas.

• Salud (189 protestas): Denuncias por hospitales en condiciones deplorables, falta de insumos y déficit de especialistas.

• Educación (186 protestas): Docentes y representantes exigieron mejoras en infraestructura y salarios que superen la pobreza extrema.

• Seguridad social (151 protestas): Jubilados y pensionados protagonizaron 130 de estas acciones para denunciar pensiones simbólicas que no cubren ni un día de alimentación

Distribución geográfica de la conflictividad

La protesta se concentró en estados con alta densidad poblacional y focos de problemas estructurales:

• Estados con mayor índice de protestas: Anzoátegui (214), Táchira (202), Distrito Capital (201), Sucre (181), Bolívar (166) y Lara (166).

• Estados con menor actividad: Amazonas (6), Apure (10) y Delta Amacuro (14). Estas cifras reflejan el aislamiento geográfico y el fuerte control institucional en dichas zonas.

Características de las protestas

El informe revela un cambio en la forma en que los venezolanos salen a la calle para protegerse de la violencia estatal:

Predominio de lo pacífico: El 69% de las protestas fueron concentraciones frente a sedes institucionales.

Protestas Combinadas: El 48% de las manifestaciones articularon múltiples demandas simultáneamente (por ejemplo, pidiendo salud y agua al mismo tiempo), demostrando la interdependencia de los derechos.

Protagonismo Femenino: Las mujeres participaron en el 95% de todas las protestas del año, liderando las exigencias de justicia, salud y servicios básicos.

Uso de modalidades menos visibles: Debido al miedo a la represión (como la “operación TunTun”), los ciudadanos optaron por pancartazos, vigilias y acciones simbólicas de corta duración.

Patrón de represión sofisticado

Aunque solo se documentaron 55 protestas reprimidas directamente, el OVCS destaca que el Estado ha reconfigurado su método hacia uno más selectivo y preventivo.

El uso de vigilancia, amenazas judiciales y la presencia de colectivos paramilitares (detectados en el 47% de las represiones de enero) han servido para amedrentar a quienes consideran manifestarse. Además, se registraron 60 protestas específicas contra los abusos de los cuerpos de seguridad, denunciando extorsión y tratos crueles.

2026: Captura de Maduro y desafíos de una transición

El informe cierra con una mención sobre los eventos de inicios de 2026: la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, bajo cargos de narcotráfico. Ante este nuevo escenario, el OVCS subraya que una eventual transición democrática en Venezuela debe garantizar:

• Libertad para todos los presos políticos.

• Justicia y reparación para las víctimas de violaciones de DD.HH.

• Restablecimiento del Estado de Derecho y canales de participación ciudadana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.