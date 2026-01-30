SNTP denuncia detención del periodista Pedro Urribarri: lleva ocho meses encarcelado

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este viernes, 30 de enero, un nuevo caso de un periodista detenido, el cual no estaba reportado. Se trata de Pedro Urribarri, egresado de la Universidad Santa María.

En su denuncia, el SNTP detalló que Urribarri fue detenido el 21 de mayo de 2025, días antes de las elecciones regionales, y después de varios traslados, actualmente se encuentra en la cárcel de Yare II, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

Según denunció la organización, el periodista “enfrenta un juicio por los supuestos delitos de conspiración e instigación al odio”. Añadió que con el caso de Pedro Urribarri, siguen siendo seis los periodistas y comunicadores que están detenidos en Venezuela. Los demás son Juan Pablo Guanipa, Rory Branker, Deivis Correa, Jonathan Carrillo y Marifel Guzmán.

“Pedro es un joven periodista de 30 años, apreciado por sus amigos y familiares. Se dedicaba a la publicidad y el mercadeo y ha sido vinculado a supuestas acciones de saboteo de las elecciones. Ninguna de estas acusaciones han podido ser probadas en el juicio”, alertó el SNTP.

#AlertaSNTP | Denunciamos un nuevo caso de un periodista preso: Pedro Urribarri, egresado de la USM, lleva 8 meses encarcelado y después de varios traslados, se encuentra en Yare II.

Fue detenido el 21 de mayo de 2025, días antes de las elecciones regionales. Enfrenta un juicio… pic.twitter.com/2N5Hi4N0cH — SNTP (@sntpvenezuela) January 30, 2026

El pasado 14 de enero de 2026 se confirmó la excarcelación de 19 trabajadores de la prensa (de un grupo de 24 que permanecían tras las rejas desde 2024 y 2025). Entre los nombres más destacados que recuperaron su libertad se encuentran: Roland Carreño, Nicmer Evans, Carlos Marcano, Ramón Centeno, entre otros. La madre de Centeno falleció unos días después que fue excarcelado.

Días después, el 25 de enero, el SNTP confirmó la excarcelación del estudiante de Comunicación Social Juan Francisco Alvarado, quien estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare. Su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.