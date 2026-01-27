Las madres de los presos políticos que han fallecido tras peregrinar por la justicia

Mientras la prometida excarcelación de presos políticos sigue ocurriendo a cuentagotas, algunos de ellos son perseguidos por una doble tragedia. Al menos Cuatro madres de presos políticos venezolanos fallecieron tras la prisión injusta y de procesos judiciales cargados de vicios.

En noviembre de 2025, Yenny Barrios, expresa política, falleció sin poder abrazar a su hijo, Diego Sierralta. La mañana del domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas. Otro caso es el de Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila. A esto se suma el caso de Rory Branker, otro episodio crítico de detención política en Venezuela, marcado por la tragedia familiar tras el fallecimiento de su único hermano mientras este último intentaba asistirlo en prisión.

Un reencuentro de pocos días

La mañana de este martes, 27 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el fallecimiento de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, la cuarta que fallece tras afrontar meses y años en un peregrinar por la justicia y la liberación de sus hijos.

El comité explicó que la madre del comunicador lo acompañó a la audiencia de continuación de juicio convocada para ayer lunes la cual fue diferida. “Angustiada por la suerte de su hijo, tras más de cuatro años de injusta prisión, sufrió un ACV”.

“Omaira luchó incansablemente por volver a ver a su hijo en libertad y, aunque logró ese anhelo, fueron pocos los días que pudo disfrutarlo en el calor de su hogar2, expresó el Clippve.

Ramón Centeno fue excarcelado recientemente el 14 de enero y continúa sometido a un juicio “absurdo e injusto”.

CONDOLENCIAS | Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno.



Omaira acompañó a Ramón a la audiencia de continuación de juicio convocada para ayer lunes #26Ene, la cual fue diferida. Angustiada por la suerte de su…

Condolencias para Ramón

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó sentidas condolencias para Ramón Centeno y demás familiares.

“La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la angustia de la separación y la incertidumbre. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de compartir junto a él los momentos de libertad que tanto esperaba, tras su reciente excarcelación”, posteó la ONG a través de su cuenta en X.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, ocurrida la mañana de este martes tras el ACV que sufrió el día de ayer.



La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la… pic.twitter.com/3ACAsnkQmL — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 27, 2026

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también envió sus condolencias al periodista y a toda su familia.

#AHORA | Con mucho pesar informamos que este #27Ene falleció la Sra. Omaira Navas, madre de nuestro colega y amigo Ramón Centeno, periodista excarcelado el #14Ene, después de cuatro años de injusta prisión.

Abrazamos a Ramón y a toda su familia. Paz para el alma de Omaira

Abrazamos a Ramón y a toda su familia. Paz para el alma de Omaira pic.twitter.com/VvTErREBf6 — SNTP (@sntpvenezuela) January 27, 2026

“Con el corazón encogido, despedimos a Omaira Navas, madre de Ramón Centeno. Su partida hoy es un eco doloroso de la injusticia que marcó sus últimos años: no pudo disfrutar de la libertad de su hijo”, expresó la ONG Familia SOS Libertad que defiende los derechos humanos de todos los presos políticos.

Con el corazón encogido, despedimos a Omaira Navas, madre de Ramón Centeno. Su partida hoy es un eco doloroso de la injusticia que marcó sus últimos años: no pudo disfrutar de la libertad de su hijo.

Sra. Omaira vivió la angustia de una detención arbitraria que la mantuvo…



Sra. Omaira vivió la angustia de una detención arbitraria que la mantuvo… pic.twitter.com/cKRsyAWSRH — Familia S.O.S Libertad (@FliaSOSLibertad) January 27, 2026

Familias marcadas por una doble tragedia

Con la madre de Centeno, ya son cuatro las que fallecen tras la prisión injusta de sus hijos, la mayoría sin poder siquiera disfrutarlos tras salir de las rejas.

En noviembre de 2025, Yenny Barrios, expresa política, falleció sin poder abrazar a su hijo, fue Diego Sierralta. Barrios, líder social y activista en Carora (Estado Lara), fue detenida el 9 de septiembre de 2024, semanas después de las elecciones presidenciales. Se le acusó de terrorismo e incitación al odio. Al momento de su arresto, era una paciente oncológica (linfoma de Hodgkin) y se encontraba recién operada. Durante sus 93 días de reclusión, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que no recibió quimioterapia ni atención médica adecuada, lo que agravó su condición. Debido a su grave deterioro físico (ya no podía caminar), fue excarcelada bajo medidas cautelares el 11 de diciembre de 2024.

Un aspecto central de la tragedia que vivió Barrios fue la detención de su hijo Diego Sierralta, en enero de 2025, tras publicar en un grupo de pacientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales una solicitud para intercambiar un medicamento oncológico que necesitaba su madre. : Pese a las solicitudes humanitarias de múltiples ONG, a Sierralta no se le permitió salir de prisión para despedirse de su madre antes de que ella muriera y solo fue excarcelado para llegar a su velorio.

La mañana del domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas, quien había exigido reiteradamente su liberación.

Salas, de 38 años, falleció el 21 de enero durante una vigilia nocturna a causa de un infarto, mientras esperaba noticias sobre su hijo, quien llevaba meses privado de libertad en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón.



Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila, también murió en un hospital de Aragua pocas horas después de que su hijo fuera excarcelado durante enero de 2026, sin llegar a saber que había recuperado la libertad tras más de un año detenido por acusaciones de incitación al odio.

A sus casi 90 años, y pese a sus limitaciones físicas, Dávila participó activamente en campañas y protestas para exigir la liberación del ginecólogo de 66 años, reconocido en Aragua por su trayectoria esta área, así como en la obstetricia y ecografía.

El caso de Rory Branker es otro episodio crítico de detención política en Venezuela, marcado por la tragedia familiar tras el fallecimiento de su único hermano mientras este último intentaba asistirlo en prisión. El editor y periodista de La Patilla fue detenido por funcionarios del Sebin el 20 de febrero de 2025 en Caracas. Estuvo en situación de desaparición forzada durante 206 días, hasta que en septiembre de 2025 su familia finalmente pudo localizarlo en los calabozos de la PNB en Boleíta (Zona 7).

El 28 de octubre de 2025 su hermano Erman Branker murió a causa de un infarto fulminante. Era el único familiar directo que se encargaba de llevarle alimentos y medicinas diariamente a la prisión, además de ser el cuidador principal de su madre de 80 años, quien tiene movilidad reducida.

Diversas ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunciaron que la muerte de Erman dejó a Rory en un estado de vulnerabilidad extrema, ya que perdió su único vínculo logístico de supervivencia en el sistema carcelario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



