Claves | EE.UU. flexibiliza sanciones petroleras a Venezuela: las nuevas reglas

El 29 de enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela.

Esta licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.

¿Qué establece la Licencia General de la OFAC?

A nivel general, la Licencia General nº 46 autoriza a entidades estadounidenses establecidas a realizar transacciones relacionadas con el sector petrolero venezolano que anteriormente estaban prohibidas. Los puntos clave de esta autorización incluyen:

• Actividades autorizadas: Permite el levantamiento, exportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, comercialización y transporte de petróleo de origen venezolano, incluyendo su refinación.

• Alcance operativo: Incluye servicios de logística, fletamento de buques, seguros marítimos y servicios portuarios con autoridades venezolanas.

• Mecanismos de pago: Autoriza pagos mediante intercambios (swaps) de crudo por diluyentes o productos refinados.

Los detalles específicos sobre restricciones, limitaciones de países y el alcance técnico de estas operaciones se detallan en la siguiente infografía:

Aprobación de la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos

La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el jueves 29 de enero de 2026, tras ser aprobada por unanimidad en segunda discusión. Esta sanción ocurrió en un contexto político complejo, semanas después de la intervención militar estadounidense donde se produjo la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La reforma fue impulsada inicialmente por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión extranjera masiva para recuperar la producción nacional.

En estricto apego a nuestra Constitución, aprobamos por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Un instrumento que viene a impulsar el sector energético, con la producción de petróleo en campos verdes y transformarlo en bienestar para el pueblo. pic.twitter.com/ChyWZDxkxW — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 29, 2026

Cambios principales tras aprobar la reforma de la ley

La nueva normativa representa una ruptura radical con el modelo vigente durante el último medio siglo en Venezuela. Los cambios más significativos son:

• Gestión Privada: Se permite que las empresas privadas asuman la gestión técnica y operativa de los proyectos, eliminando la reserva exclusiva que tenía PDVSA sobre estas actividades.

• Comercialización Directa: Por primera vez, las empresas privadas y los socios minoritarios de empresas mixtas podrán comercializar directamente el crudo.

• Régimen Fiscal: Se fija una regalía de hasta el 30% y se crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota de hasta el 15% sobre ingresos brutos.

• Eliminación de Cargas: Se suprimen impuestos anteriores como el de Grandes Patrimonios y contribuciones especiales para ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la rentabilidad de las operadoras.

• Resolución de Conflictos: Se introduce la posibilidad de recurrir al arbitraje para dirimir controversias, buscando ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

• Control Legislativo: Ya no se requiere que la Asamblea Nacional apruebe cada contrato petrolero individualmente; el Ejecutivo solo debe informar al respecto.

Jorge Rodríguez: “Es un día histórico”

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, calificó como un “día histórico” la aprobación de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según el parlamentario, este instrumento legal busca un cambio de paradigma en la industria estatal.

“El objetivo principal de esta ley es que ya dejemos de decir que somos la principal reserva para empezar a decir que somos de los principales productores de petróleo de todo este planeta”, dijo Rodríguez en declaraciones a los medios.

Rodríguez destacó que la reforma se logró con el “mantenimiento absoluto de los principios de soberanía y los principios de independencia” sobre los yacimientos, pero otorgando mayor agilidad comercial. “Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitivo la contratación de empresas nacionales o extranjeras”, señaló.

Auguró que las inversiones podrían llegar “mucho más rápido” tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la reapertura del espacio aéreo entre Venezuela y Estados Unidos.

La Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permitirá hacer mucho más competitivo, la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación del petróleo. Son mecanismos que ya están probados y han resultado ser muy exitosos. pic.twitter.com/KyKVqcXOjC — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 29, 2026

El “fin de la nacionalización”

José Ignacio Hernández, profesor en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, consideró que esta reforma parcial simboliza “el final de la nacionalización petrolera y de la política petrolera de Chávez”. En un artículo que publicó en La Gran Aldea, Hernández destaca lo siguiente:

Un hito histórico: Hernández enfatiza que este evento cierra un ciclo de medio siglo. Según expresó: “50 años y 28 días después de que el Estado venezolano tomara el control de la industria petrolera, la nacionalización ha llegado a su fin”.

Ruptura con el modelo de expropiaciones: El experto señala que la nueva ley deroga los actos legislativos que sustentaron la política de expropiaciones de Hugo Chávez, incluyendo el decreto 5.200. Al respecto, afirmó en sus redes sociales: “hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”.

Mejora en la contratación privada: Al valorar el cambio en los modelos de contrato, que ahora permiten a privados ejercer derechos de exploración y producción, Hernández asegura: “Esta es, sin duda, la mejor reforma introducida en el nuevo proyecto”.

Advertencia sobre el alcance: A pesar de los avances, advierte que la ley por sí sola no resolverá la crisis estructural. En sus palabras: “Puede ser un primer paso para la reconstrucción petrolera, pero sin Estado de Derecho y reformas profundas, su alcance será limitado”. Agrega además que las reformas actuales resultan “claramente insuficientes para abordar todas las causas que llevaron al colapso de la industria”.

Contradicciones legales críticas: Hernández identifica una fricción jurídica entre la ley venezolana y la licencia estadounidense. Mientras que la reforma establece que las controversias se resuelvan en tribunales locales bajo derecho venezolano, la licencia de la OFAC exige que los contratos se rijan por las “Leyes de Estados Unidos” y que cualquier disputa ocurra en ese país. Para el experto, “esta contradicción va a requerir un cuidadoso diseño legal de los nuevos contratos petroleros”.

Hernández visualiza este marco regulatorio como una herramienta que, en un escenario de estabilidad y gobernanza democrática, “podría ser el primer paso hacia una nueva relación entre Estado, petróleo y sociedad”.

Voces en desacuerdo con la reforma

La reforma ha enfrentado críticas desde diversos sectores que cuestionan su legalidad y su impacto en la soberanía. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) calificó la ley como un “retroceso histórico” y un desmantelamiento de la soberanía petrolera.

#29Ene Pronunciamiento del Partido Comunista de Venezuela sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos



La agresión militar de Estados Unidos está siendo instrumentalizada como coartada política para justificar el desmontaje de la soberanía petrolera venezolana a… pic.twitter.com/XhMoY2bf98 — Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) January 29, 2026

Por su parte, Andrés Izarra, exministro de Comunicación, consideró que Venezuela “dejó de ser dueña de su petróleo”, afirmando que el país conserva “la propiedad nominal del subsuelo”, pero que perdió el “control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República”

“Perdimos, sobre todo, la capacidad de decidir. Que es otra forma de decir: perdimos la soberanía. Esto se hizo de espaldas al pueblo: sin debate, a puertas cerradas, en tiempo récord. Quienes lo hicieron tendrán que responder ante la historia”, agregó Izarra en X.

El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas.



Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda… — Andrés Izarra ✊ (@AgIzarra) January 30, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.