Laboratorio de Paz advierte que sin garantía de participación y con miedo “no hay comisión de paz que valga”

La ONG Laboratorio de Paz advirtió que sin garantía de participación y con miedo “no hay comisión de paz que valga”, esto luego de la convocatoria realizada por las autoridades a entablar un “verdadero diálogo político” y la designación de una “Comisión para la Paz y la Convivencia”.

La ONG ratificó mediante un comunicado difundido el pasado 26 de enero que ningún espacio de participación será real si continúan vigentes las causas estructurales que han impedido y criminalizado el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de los venezolanos.

En días recientes, la vicepresidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, propuso lo que denominó “un verdadero diálogo político”, que incluya tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes”. Seguidamente anunció la creación de una “Comisión para la Paz y la Convivencia”, dando a conocer una lista de 14 de sus integrantes.

Laboratorio de Paz recalcó que la iniciativa de Rodríguez se origina en un escenario político y social complejo por la captura de Nicolás Maduro, el inicio de un gobierno tutelado por Estados Unidos y el grave deterioro del espacio cívico en el país. Por tal motivo afirma que una condición previa para que el país pueda hablar del inicio de un proceso de “diálogo”, “reconciliación”o “transición” es que existan garantías para que los venezolanos puedan hablar, asociarse y manifestarse sin miedo, condiciones que no existen en la actualidad.

“La participación de los venezolanos en cualquier espacio solo será posible si pueden hacerlo, sin ningún tipo de temor ni coacción, a través de las asociaciones y gremios que los representan y que hoy han sido neutralizados por la represión y la persecución”, se lee en el documento.

La ONG señaló ocho garantías necesarias para que los venezolanos puedan recuperar su propia voz, entre ellas: libertad plena para todos los presos políticos, suspensión del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, respeto irrestricto a los derechos de libertad de asociación y reunión, expresión e información, suspensión de las causas abiertas contra todas las personas excarceladas en el pasado, suspensión de los bloqueos de medios y de las políticas de censura ordenadas por Conatel, remoción de sus cargos de los altos funcionarios policiales y militares responsables de graves violaciones de derechos humanos, restitución jurídica de los partidos políticos confiscados por las autoridades y, finalmente, que los exiliados políticos y sociales puedan retornar al país. comisión de paz

Novena iniciativa de diálogo

Laboratorio de Paz recordó que esta sería la novena iniciativa de diálogo promovida por el gobierno oficialista, las cuales -en el pasado- “han servido en el pasado para dilatar el autoritarismo y dividir a las fuerzas democráticas”.

“Está por verse si la anunciada Comisión será un nuevo ciclo de simulación o allanará el camino a la restitución de la democracia y los derechos humanos”, reza el comunicado.

La ONG insistió en que la oportunidad abierta luego del 3 de enero debe ser aprovechada por la sociedad para recomponer y fortalecer sus gremios y asociaciones naturales, superando el miedo estructural impuesto y divulgando sus propias demandas para incidir en el curso actual de los acontecimientos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

