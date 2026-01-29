Las Perlas de Tarek William Saab: “Una persona que queda con medidas cautelares está libre”

En una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio, el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, sostuvo que desde el 24 de diciembre de 2025 al 24 de enero de 2026, 643 presos políticos han sido excarcelados, una cifra distante de los 808 anunciados por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y de las 297 que registra la ONG Foro Penal Venezolano desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la salida de centros de reclusión de un número importante de detenidos.

Cifras que no cuadran

Según las cuentas del e gobernador del estado Anzoátegui, 102 presos políticos fueron excarcelados en la víspera de la Navidad del año pasado y posteriormente el 31 salieron de los centros de reclusión otros 92, para un total de 194.

El fiscal señaló que las ONG no tienen la cualidad jurídica para llevar el conteo de cuántos presos políticos han sido excarcelados ni de informar quienes permanecen tras la rejas. A su juicio, no es “relevante publicar” las listas.

“Uno no puede estar sujeto a lo que pueda exigir o pensar o querer un partido político o una ONG. No es un tema relevante en este momento (…) Son organizaciones financiadas desde el extranjero que no pertenecen al sistema de justicia venezolano. Una ONG no forma parte del Estado”, recalcó.

Libertad entre comillas

El fiscal indicó que pese a seguir con medidas restrictivas cautelares, los excarcelados que abandonan los centros de reclusión son personas en libertad.

“Una persona que queda con medidas cautelares está libre, puede estar con su familia, puede trabajar. En muy pocos casos se han dado arrestos domiciliarios”, señaló.

Acceso a expediente de Maduro y Flores

“Yo tengo conocimiento del expediente que se le ha elaborado al presidente Maduro y a la primera dama”, dijo Saab al referirse al capturado gobernante, a quien se llevaron del país el pasado 3 de enero.

El fiscal dijo que el documento está repleto de inconsistencias y no posee basamento alguno.

“Es un expediente totalmente improvisado, distorsionado e inconexo. El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció que no existe el Cartel de los Soles. Todo lo hacen para atacar a la democracia”.

Saab afirmó que Maduro y Flores son inocentes y merecen estar en libertad de manera inmediata.

La interrogante de Delcy

Ante la pregunta de cuánto tiempo debe estar Delcy Rodríguez ejerciendo el cargo de presidenta encargada, el fiscal se limitó a decir que “eso fue informado en su momento”.

Saab se limitó a seguir llamando a Maduro presidente constitucional de Venezuela.

El diputado Nicolás Maduro Guerra declaró recientemente que no estaba planteada la posibilidad de convocar elecciones porque no existía una falta temporal sino una “ausencia forzosa”, un término que no existe en las leyes venezolanas.

“El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y por lo tanto, no declaramos la falta temporal. Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo”, declaró a la agencia AFP Maduro Guerra al término de una sesión parlamentaria.

Tren de Aragua exterminado

Tarek William Saab aseguró que la banda transnacional del Tren de Aragua fue exterminada y hay más de 100 ex integrantes de la organización criminal detenidos.

El fiscal descartó que Maduro esté vinculado a la banda que opera fuera de Venezuela tal y como lo dicen algunas autoridades estadounidenses y denunció que mandatarios de otras naciones como Gabriel Boric en Chile se han prestado para hacerle juego a esa narrativa.

“Es como si yo dijera que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es el jefe de los carteles de droga que hay en ese país”, comparó.

¿Venezuela en la lucha?

Saab también aseveró que Venezuela es uno de los países que más combate el tráfico de drogas en la región: “Venezuela no produce drogas. La droga que sale de este lado del mundo parte del Pacifico y de la países como Ecuador y Paraguay”.

El experto en criminología de la universidad de Illinois en Chicago, Jorge Mantilla, indicó a la BBC que Venezuela no es productor de drogas como tal, sino una suerte de “cielos y puertos abiertos de la droga que se consolidó en los últimos 20 años”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.