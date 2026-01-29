MCM tras reunirse con Rubio: “La transición en Venezuela no será a lo ruso”

Tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la líder opositora, la líder opositora María Corina Machado ofreció un balance sobre el estado actual de la crisis venezolana, enfocando su discurso en la necesidad de una transición democrática respaldada por la comunidad internacional.

En declaraciones a los medios, Machado abordó la situación de los presos políticos y la importancia estratégica de la nueva administración estadounidense en el proceso de estabilización regional. Asimismo, la dirigente respondió a interrogantes sobre la legitimidad de las instituciones en Venezuela, las condiciones para un eventual proceso electoral y su postura frente a las propuestas de mediación de mandatarios de la región.

Sobre el retorno de las instituciones, la dirigente advirtió que la recuperación económica de Venezuela requiere un Estado de derecho sólido, pues “para tener inversiones a largo plazo tenemos que asegurarnos de que esa inversión esté segura”.

Rechaza transición “a lo ruso”

Machado fue enfática al descartar cualquier salida que preserve a las élites del poder. Cuando fue interrogada sobre si compartiría una transición con Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de EE.UU., recalcó: “Estamos dispuestos y trabajando para facilitar una transición real. Esta no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos. Vamos a trabajar asegurando que se restituyan las instituciones que garanticen la justicia, verdad, soberanía y el reencuentro de los venezolanos. Todo aquellos que podamos hacer para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen en el poder”.

Sobre si tendrá algún rol en el próximo gobierno, respondió que “esa fue una decisión que tomó el pueblo venezolano y el gobierno legítimo lo eligió el pueblo venezolano” y manifestó que los ciudadanos tiene el derecho “de decidir y estar en el centro de este proceso transicional“.

Reconoció, sin embargo, que el gobierno madurista “tiene al pueblo y las instituciones militares bajo un terror inmenso” y que por eso el país necesita el apoyo de otros gobiernos democráticos como los Estados Unidos: “Pero por supuesto, al final todo estará en manos del pueblo venezolano”.

Respaldo internacional y papel de Estados Unidos

Machado subrayó que la estrategia opositora combina la organización interna con el respaldo externo. Aseguró que la transición democrática “tendrá lugar” porque cuenta con el apoyo de las democracias más influyentes del mundo y, de forma especial, del gobierno estadounidense.

“Hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado Marco Rubio”, expresó.

Según la dirigente, Rubio comprende “la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país”, así como su impacto en la estabilidad del hemisferio occidental.

¿Pidió ayuda a EE.UU. para regresar al país?

Machado reveló que manifestó a Rubio su intención de volver “tan pronto como sea posible” a Venezuela, aunque aclaró que el problema trasciende su situación personal.

“Pero no es sobre mí. Es sobre cientos de líderes políticos que han sido obligados a salir y muchísimos que están obligados dentro de Venezuela que quieren salir. Es sobre los millones de venezolanos que están fuera del país”, señaló, al insistir en la necesidad de garantías de seguridad y condiciones para reconstruir proyectos de vida.

Machado destacó que hay “reuniones muy importantes y acuerdos” en los que está trabajando en el exterior, y tan pronto como termine estas gestiones, regresará al país.

Presos políticos como “prioridad absoluta”

Uno de los ejes centrales de su pronunciamiento fue la situación de los presos políticos. Machado afirmó que este tema ocupa un lugar prioritario en las gestiones internacionales de la oposición.

“Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos, ninguno ha sido liberado”, indicó.

La dirigente mencionó casos de personas detenidas desde hace más de dos décadas, la existencia de un adolescente aún privado de libertad y la situación de mujeres, adultos mayores y personas con condiciones especiales recluidas en distintos centros de detención del país. “Civiles y militares son nuestra prioridad y no dejaremos de luchar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados”, afirmó.

Precisó que solo en el mes de enero, se produjeron 36 nuevas detenciones y que 14 de estas personas siguen en prisión. Mencionó también el caso de los primeros presos políticos del país, los policías metropolitanos del 11 de abril, tres de los cuales tienen 23 años tras las rejas: Luis Enrique Molina, Héctor Robain y Erasmo Bolívar.

Estabilización no es igual a transición

Consultada sobre el comentario de Marco Rubio ante el Senado, en donde sostuvo que la transición en Venezuela tomará su tiempo, Machado aclaró que el secretario dijo que la estabilización no es lo mismo que la transición. Señaló que un proceso sostenible requiere la restitución de las instituciones democráticas. En ese contexto, insistió en que la recuperación económica depende de un Estado de derecho funcional.

“Creo que los demócratas en el mundo entienden que la única forma de tener un proceso estabilizado y a largo plazo, que tendrá grandes inversiones en Venezuela, es tener instituciones democráticas de nuevo“, opinó.

Indicó que la oposición ha compartido con el Departamento de Estado planes e instrumentos legales para una eventual reconstrucción institucional. Se refirió a lo que el propio Rubio expuso ante el Senado: a diferencia de muchos países, Venezuela cuenta con recursos naturales, ubicación estratégica y talento humano dentro y fuera del país para pagar su recuperación.

Elecciones, legitimidad y mediación internacional

Sobre un eventual proceso electoral, Machado recordó que el 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones en condiciones que calificó de “absolutamente injustas y extremas” y sostuvo que casi 40 % de los venezolanos no pudo ejercer su derecho al voto. Afirmó que el camino pasa por un gobierno de transición que legitime nuevamente todos los poderes públicos, incluida la Asamblea Nacional, a la que calificó como “absolutamente ilegítima”.

Machado rechazó la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela bajo el actual sistema judicial. “Aquí no ha habido ni una sentencia en contra del régimen a favor de un particular”, señaló, y puso como ejemplo el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. “Hugo Chávez ordenó meterla presa, porque siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses régimen. ¿Son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?“, preguntó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.