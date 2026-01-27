Preso político Yandir Loggiodice requiere una cirugía cerebral urgente 

La vida del dirigente político Yandir Loggiodice corre peligro y es que desde hace décadas el presidente del partido Evolución Política de Centro (EPC), quien forma parte de la lista de presos políticos en Venezuela, tiene una válvula en su cerebro que se encuentra vencida y requiere atención médica inmediata.

Según informó el ex fiscal Zair Mundaray, Loggiodice de 34 años de edad se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, acusado de terrorismo por los fiscales 59 y 52 de competencia nacional.

El médico tratante expuso que desde joven Loggiodice posee una válvula cerebral que le protege de una dolencia congénita y que esta requiere ser cambiada porque se encuentra vencida y obstruida. El galeno sostuvo que dicha válvula le produce dolores y daños cognitivos que pudieran ser irreversibles y le pueden causar incluso la muerte.

“No estamos hablando de política, estamos hablando de vida. Exigimos que se le permita recibir atención médica especializada de inmediato. Cualquier demora puede tener consecuencias fatales. La vida de Yandir no puede esperar. Atenderlo de emergencia es un deber humano. Exigimos su libertad inmediata”, dijo su esposa María Elisa González

De acuerdo a González cada día que Loggiodice pasa sin atención médica es un retroceso en su salud y un riesgo innecesario para su vida.

“Nadie debería enfrentar una condición tan delicada sin acceso oportuno a la atención médica que requiere”, añadió González.

Mundaray, por su parte, insistió en que el tribunal tercero que lleva el caso de Loggiodice está al tanto de esa situación, al igual que la defensora publica impuesta por el Estado y el resto de la plana mayor gubernamental.

“Delcy Rodríguez tiene que liberarlo ya. Su situación es una bomba de tiempo”, escribió Mundaray en su cuenta de X.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.