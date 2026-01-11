A través de un vidrio permitieron visitas a Freddy Superlano tras 18 meses detenido

Transcurrieron casi 18 meses desde la detención el 30 de julio de 2024 del dirigente opositor de Voluntad Popular, Freddy Superlano, para que a su esposa, Aurora Silva de Superlano, le permitieran visitarlo.

Silva ha estado durante días en las afueras de la cárcel del Rodeo I, estado Miranda, esperando la posible por la posible excarcelación de su esposo, en el marco del anuncio que hiciera el pasado 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez. La libertad no llegó aún, pero sí la ansiada y demorada visita.

A su salida del recinto, declaró: “Hoy pude verlo después de tanto tiempo. Pudo observarlo, a través de un vidrio, y constatar que está vivo, que era mi gran temor. Está fuerte y convencido de que pronto va a salir de allí”.

Agregó que los presos están conscientes de lo que ocurre afuera, pero quizás no en profundidad. “Están a la espera de sus liberaciones (…) Mi esposo está fortalecido, ora mucho en las noches, oran todas las noches (…) Lo primero que me dijo fue ‘no llores aquí, lloramos luego’. Es un Freddy distinto. Está fuerte mentalmente, fortalecido, sí está un poco más delgado y acá les cortan el pelo”.

Luego de casi 18 meses, Aurora pudo ver a su esposo, Freddy Superlano, y confirma que su espíritu y fortaleza siguen firmes.



Agradece de corazón el esfuerzo que han hecho tantos venezolanos por la libertad de cada preso político y el apoyo recibido durante este tiempo.



Desde… pic.twitter.com/1DwPC5Bc0X — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) January 11, 2026

Silva de Superlano añadió que también le preguntó por sus hijas, por su madre y por su familia y les pidió paciencia: “Nos dijo que estar aislados para ellos es horrible, pero que tienen mucha fe de que van a salir muy pronto”.

Freddy Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024. El hecho ocurrió a plena luz del día en Caracas, cuando estaba en una camioneta junto a sus acompañantes Renzo Salinas y Rafael García, quienes también fueron detenidos. Sujetos encapuchados lo subieron a otra camioneta en contra de su voluntad y se lo llevaron a El Helicoide.

De acuerdo con el reporte vespertino del Foro Penal este 11 de enero de 2026, apenas 17 presos políticos habían sido excarcelados desde el anuncio de Jorge Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.