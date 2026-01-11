ONG denuncian muerte bajo custodia de Edison Torres en Zona 7 de Boleíta

A la medianoche del 11 de enero, y en medio de una gran incertidumbre por la excarcelación a cuentagotas de presos políticos tras la promesa del gobierno del pasado 8 de enero, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció el fallecimiento bajo custodia de Edison José Torres Fernández, de 52 años, ocurrido este 10 de enero de 2026.

Torres Fernández, quien dedicó más de 20 años de su vida al servicio público como funcionario de la Policía de Portuguesa, murió en la sede de la PNB Zona 7, en Caracas, casi 72 horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez anunciara el 8 de enero una supuesta fase de excarcelaciones de una “importante cantidad” de presos políticos.

A Edison lo detuvieron por compartir mensajes críticos contra la gestión del gobernador de Portuguesa y el Ejecutivo nacional. El 9 de diciembre de 2025 fue arrestado y, bajo la sombra de la opacidad judicial, se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.

El Clippve indicó que, para el momento de la publicación del comunicado, no existíia información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia.

“Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad. Desde el Clippve exigimos una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos. No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas.”, exhortaron.

Otras organizaciones como Realidad Helicoide y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales también lamentaron el suceso, al tiempo que exigían justicia y la liberación de todos los presos políticos.

💥 URGENTE 💥 | #11Enero | Hace pocos minutos falleció el #PresoPolitico Edison Torres Fernández, funcionario policial detenido en Portuguesa el 9 de diciembre de 2025. Estaba recluido en la Zona 7 de la PNB, ubicada en Boleita. ¡EXIGIMOS JUSTICIA! #LiberenALosPresosPoliticos pic.twitter.com/IDSjdmJzc0 — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) January 11, 2026

Murió en Zona 7 de la Policía Nacional, Boleita estado Miranda. Tenía 52 años y era Funcionario de la Policía del Estado de Portuguesa con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 09 de… pic.twitter.com/cUmHhg5eAk — Realidad Helicoide (@RHelicoide) January 11, 2026

26 presos políticos fallecidos bajo custodia

La muerte de Edison Torres se suma a una lista negra que no para de crecer. Desde el inicio de la represión poselectoral en julio de 2024, se han registrado múltiples muertes bajo custodia vinculadas a la falta de atención médica y condiciones inhumanas.

Justo tres días antes del arresto de Torres, había fallecido también en custodia el exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Javier Díaz Figueroa, quien estaba recluido en El Helicoide. Las ONG denunciaron que su deceso se produjo por la privación ilegítima y la falta de atención médica a la que estaba sometido.

A propósito de ese caso, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó al Estado venezolano por la muerte de 25 personas que se encontraban detenidas por razones políticas entre 2015 y 2025. Con Edison Torres, la cifra asciende a 26.

El OVP ha exigido que el Estado responda ante la justicia por estos casos, tras denunciar que desde hace 26 años, las cárceles se han convertido en “centros de torturas”, donde se somete a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prolongados y se les niega la atención médica. Según el OVP, ninguna de estas personas, que fueron detenidas de forma arbitraria, “debieron morir en una prisión”.

Familiares de presos políticos se han mantenido a las afueras de distintos centros de reclusión aguardando por la excarcelación de sus seres queridos. Este 10 de enero en horas de la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradecía

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.