Trump: No habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba

Tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió declaraciones contundentes sobre el fin de los envíos de petróleo y recursos venezolanos desde Venezuela a Cuba

A través de su red Truth Social, Trump sentenció: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero!” . El mandatario aseguró que el flujo de recursos venezolanos que sostenía a la isla “se ha acabado” definitivamente.

Trump afirmó que Cuba está «a punto de caer» al perder su principal fuente de ingresos y energía, sugiriendo a sus líderes que alcancen un acuerdo «antes de que sea demasiado tarde».

«La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años», añadió.

Las declaraciones se producen ocho días después de que su gobierno incursionara militarmente en Venezuela para capturar al exgobernante Nicolás Maduro, que es acusado por la justicia de EEUU por cargos como conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

La administración estadounidense anunció una “emergencia nacional” para depositar los ingresos de futuras ventas de crudo venezolano en cuentas del Tesoro de EE. UU., evitando que estos fondos lleguen a regímenes aliados al venezolano o acreedores externos.

De acuerdo con lo reseñado por Associated Press (AP), el plan de Trump implica que Estados Unidos controlará de forma indefinida las exportaciones de petróleo de Venezuela, destinándolas al mercado internacional y al beneficio del “pueblo venezolano” en lugar de a Cuba, Rusia o China.

Trump ha calificado a Cuba como un «Estado fallido» y ha señalado que ya no es necesaria una intervención militar directa en la isla, pues su economía no podrá sobrevivir sin el subsidio petrolero de Caracas.