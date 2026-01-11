¿Podrá Delcy Rodríguez cumplir exigencias de Trump sin fracturas internas en el oficialismo?

En una escena casi surrealista, se observó al ratificado presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juramentar como presidenta encargada a Delcy Rodríguez este 5 de enero, día de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) para un nuevo mandato de cinco años.

Ambos son hermanos y juntos son considerados una de las facciones de poder que rodeaban al detenido líder chavista en Estados Unidos, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. También comprenden dicho círculo el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. El exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, también era parte, pero fue decapitado políticamente hace casi dos años, según los entendidos, con el concurso del resto.

Maduro y Flores, extraídos en una operación militar la madrugada del 3 de enero ordenada por la Casa Blanca, ya no están en el poder, sino los Rodríguez. Pero analistas políticos advierten que son solo uno de los tres islotes con peso en el gobierno y que, en ausencia del rol de coordinador atribuido a Maduro, tienen el desafío de mantener la cohesión interna, amenazada por el tutelaje, no admitido públicamente, de Washington.

¿Los Rodríguez lograrán mantener “contentos” al chavismo y a Estados Unidos al mismo tiempo? El transcurso de los acontecimientos lo dirá.

Triángulo de poder no jerárquico

En el Palacio Legislativo, frente a su hermano, Delcy Rodríguez juró por los “dos héroes y rehenes en EEUU”, por el expresidente Hugo Chávez, por Jorge Rodríguez padre y por su familia, que garantizará un gobierno que “dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política» al país. A su derecha estaban Cabello y Padrino López y a su izquierda el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien advirtió previamente que la historia dirá quiénes traicionaron a su padre.

El discurso fue antimperialista, aunque los Rodríguez, a diferencia de algunos diputados del Parlamento, evitaron atacar directamente al presidente de EE.UU, Donald Trump, por la incursión militar y la captura de Maduro y Flores.

“Desde que muere Chávez, el chavismo sin él comienza a identificarse como un archipiélago de poder. A la muerte del líder fundamental hay varios sublíderes y no necesariamente se subyugan al líder principal. Maduro fue nombrado por Chávez, pero no ha habido una jerarquía muy vertical en el asunto. Hubo un archipiélago de seis islotes, donde el más grande era el constituido por Maduro y Cilia, pero también estaba Rafael Ramírez, muy poderoso; Tareck El Aissami, muy poderoso, y eso fue mermando”, describió Carmen Beatriz Fernández.

La consultora política destacó que al salir del círculo Rafael Ramírez, el llamado “zar del petróleo” de la era de Chávez, y luego El Aissami, acusados de corrupción, quedaron cuatro islotes que ahora pasan a tres con la jugada del gobierno de Trump. Estos islotes conjugan poder territorial, militar, policial y económico. A su juicio, esto da una idea de que a lo interno la exministra de Economía y Finanzas no la tiene tan fácil.

“Ese triángulo no es jerárquico, no están supeditados unos a otros. No necesariamente hay un vértice, hay uno aparente que es la presidenta encargada y su hermano, el presidente del Parlamento, pero no necesariamente los otros dos vértices del triángulo sienten que son subalternos. Ese es el equilibrio inestable con el que le toca lidiar a Delcy Rodríguez. Cómo manejar ese equilibrio de poderes y paralelamente atender a los petitorios de Trump y del Departamento de Estado sin desatender demasiado u ofender a los bases del chavismo”, se pregunta Fernández.

Este 5 de enero, Trump aseguró que Delcy Rodríguez “está cooperando” con EEUU, a la vez que le pidió “acceso total” a recursos que permitan “reconstruir” a Venezuela. Previamente amenazó con nuevos ataques y que la presidenta encargada correría una peor suerte que Maduro si decide no colaborar.

“Delcy Rodríguez inicia además con la sombra de la sospecha de la traición de alguien del círculo interno que podría haber delatado a Maduro ante el imperio”, advirtió la consultora política.

El desafío

Para el politólogo Piero Trepiccione, las próximas decisiones que Delcy Rodríguez tome en materia de gestión de gobierno, especialmente en el área económica, serán una señal importante de hacia dónde se dirige y si sigue el libreto de EE.UU., lo cual considera “complicado”.

“En la instalación de la AN y la juramentación se mantuvo una narrativa antiimperialista, nacionalista, de control político, territorial e institucional del país. El chavismo se sigue mostrando como monolítico, sigue denunciando lo ocurrido el 3 de enero como violacion de la soberanía nacional. Según Trump y Marco Rubio, todo esto se hace bajo un aparente tutelaje, pero no hay mayor información de ese formato. Nada fácil de llevar adelante”, advirtió Trepiccione.

Indicó que en los próximos días podrían verse acuerdos comerciales, especialmente en materia de explotación petrolera con empresas extranjeras, lo cual podría dar luces de cuál es la dirección hacia los requerimientos de EE.UU y si mejora la cooperación entre ambos países. Esto, advirtió, no será fácil de digerir por los percibidos como radicales dentro de la estructura de poder del chavismo y sus bases.

Trump señaló incluso que está evaluando reabrir la embajada de su país en Caracas, cerrada desde 2019.

“Se abre un desafío. El chavismo deberá demostrar si es una estructura personalista, más allá de seguir a un líder o son capaces de operar colectivamente. Si pueden actuar como un sistema o si tendrán dificultades a falta de un líder respetado por todos y sufrir una fractura. Después del capítulo inédito del 3 de enero, el país se vivirá con el día a día, será algo de decisiones cotidianas”, advierte.

El círculo cada vez más estrecho de poder, principalmente Cabello, ha asegurado que la “revolución” va más allá de un hombre y que ha sido un error de los adversarios creer lo contrario a partir de la muerte de Chávez y ahora con la captura de Maduro.

Durante la instalación de la AN, Maduro Guerra expresó apoyo “incondicional” a la presidenta encargada, quien, junto a su hermano, ha prometido el “rescate” del depuesto líder chavista y de su esposa a través de una comisión especial que hará las gestiones internacionales posibles. Flores y Maduro enfrentan un juicio en EEUU por “narcoterrorismo”.

Experimento

Otras voces alertan que dicha cooperación tampoco significa la desarticulación total del esquema represivo. Esto, para mantener satisfechos a los radicales y el control de la población, en vista de que la prioridad para EE.UU. parece ser la economía.

Este 5 de enero hubo denuncias sobre alcabalas de colectivos armados afectos al chavismo (grupos parapoliciales) instaladas en algunas vías de la capital, donde revisaban ilegalmente los vehículos de los ciudadanos, pertenencias y cualquier dispositivo electrónico. También se conoció la detención de dos adultos mayores en Mérida por celebrar la captura de Maduro y Cilia Flores, lo cual fue admitido por la misma Policía de Mérida en una publicación de Instagram.

Además, 14 periodistas, la mayoría extranjeros, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), fueron detenidos durante la cobertura de instalación de la AN, requisados y liberados en horas nocturnas. Uno fue deportado. Mientras tanto, dentro del Palacio Federal Legislativo, Jorge Rodríguez llamaba a la oposición al diálogo y al encuentro.

Todo sucedió el mismo día en que fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto de Estado de Conmoción, que autoriza a los órganos de policía nacionales, estadales y municipales e emprender “de manera inmediata”, la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de EEUU, “con miras a su juzgamiento”.

Esto aviva el temor de una nueva ola de detenciones en represalia por la captura de Maduro.

ONG defensoras de derechos humanos como Provea y el exdiplomático Edmundo González han advertido que sin el cese de la represión y la liberación de presos políticos (más de 800 según Foro Penal) no hay transición democrática posible.

Este 6 de enero, tras señalar a Maduro de “violento” y asesinar a “millones de personas”, Trump aseguró que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, y reconocido internacionalmente como centro de detenciones arbitrarias y torturas, enfrentará su cierre definitivo. De la liberación de los presos políticos aún no hay señales.“En el imaginario colectivo del chavismo hay elementos confrontacionales con EEUU, por lo que no será fácil el trabajo narrativo y estratégico del gobierno encargado. Otro escenario es que el tutelaje se frustre y vengan nuevos episodios de confrontación y deterioro de la economía. Lo que vemos ahora es un experimento con Venezuela”, agregó Trepiccione.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.