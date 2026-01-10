Excarcelaciones a cuentagotas: familias reclaman en vigilias

De forma muy limitada se han cumplido 48 horas después las excarcelaciones de “una buena cantidad” de presos políticos que prometiera el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, el pasado jueves. Para las 9:00 a.m. del 10 de enero, de acuerdo con las cifras que maneja el Foro Penal, se han registrado solo 10 desde el pasado 8 de enero, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 14 excarcelaciones.

“Quedan 810 detenidos”, escribió el director presidente de la organización, Alfredo Romero, en su cuenta en X.

A las 10:00 de la mañana del 10 de enero se confirmó la excarcelación de Virgilio José Laverde Márquez, coordinador juvenil de Vente Venezuela, quien estaba arbitrariamente detenido desde el 15/08/24. Valverde es estudiante de medicina, lo detuvieron una semana antes de su acto protocolar y cuando iba a iniciar sus rotaciones. El día de la imposición de batas de la promoción número 94 de Médicos Cirujanos de la UDO, sus padres asistieron y una foto de Virgilio acompañó a todos sus compañeros de grado.

Justicia, Encuentro y Perdón recordó que el gobierno anunció las excarcelaciones “sin detallar cifras exactas ni publicar un listado completo de los excarcelados”, por lo que este aviso generó “grandes expectativas entre familiares y comunidades defensoras de derechos humanos”.

Familiares de presos políticos realizaron vigilias por segunda noche consecutiva a las afueras de El Helicoide y Rodeo I, exigiendo más excarcelaciones. Denuncian que, tras más de 24 horas de espera, las liberaciones confirmadas no…

“Sin embargo, hasta ahora las excarcelaciones concretas verificadas son mínimas. Desde nuestra organización solo se hemos confirmado 14 excarcelaciones, mientras la mayoría de los presos políticos continúa detenida sin información oficial sobre su situación. Esta opacidad mantiene a las familias en angustia y constante incertidumbre, sometidas a rumores que prolongan su sufrimiento, y las revictimiza tras años de detención arbitraria de sus seres queridos”, advirtieron.

La ONG pidió una vez más que se publique inmediatamente la lista completa de personas liberadas, con nombres, lugar de detención y condiciones de libertad, así como que cualquier anuncio futuro “se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas”.

“La justicia no puede depender de la discrecionalidad del poder ni de gestos simbólicos; cada persona injustamente detenida debe recuperar su libertad, y sus familias deben tener certeza y tranquilidad sobre su situación”, consideraron.

Familiares en vigilia

En centros de reclusión como el Rodeo 1, en el estado Miranda, El Helicoide y el comando de la PNB en El Valle, en Caracas, y en las adyacencias de Tocorón, estado Aragua, los familiares y amigos de los presos políticos han protagonizado vigilias para clamar que se concreten las excarcelaciones.

Desde el Rodeo I Aurora de Superlano, esposa del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, hizo un llamado a la presidenta interina con el aval de EE.UU., Delcy Rodríguez, y a su hermano Jorge Rodríguez “a que cumplan con ese compromiso asumido” ante el país y el mundo.

Cumplan el compromiso que asumieron ante todo el país y el mundo.



¡Liberen a todos los presos políticos!

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) recordó que son más de 100 presas políticas las que permanecen en el comando de la PNB en El Valle, a la espera de las boletas de excarcelación que les otorguen la libertad.

“

La detención arbitraria, la falta de información oficial y la incomunicación prolongada mantienen a decenas de familias en una angustia constante. En centros como este, la espera se vuelve una forma de castigo colectivo que golpea no solo a quienes están detenidos, sino también a madres, hijos y adultos mayores que reclaman respuestas”, expresaron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.